Un nou raport al BCE acuză China că face dumping în Uniunea Europeană de ani de zile, cu mult înainte de impunerea taxelor vamale americane

Containere de marfă în portul Shanghai din China, fotografiate în data de 9 iunie, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia

Cererea internă slabă din China, și nu taxele vamale impuse de Statele Unite, este principalul motiv pentru care China își varsă excedentul de produse pe piețele europene la prețuri de dumping, în detrimentul producătorilor locali, arată un studiu al Băncii Centrale Europene (BCE) publicat marți și citat de Reuters.

Presiunea asupra Uniunii Europene de a acționa în privința importurilor tot mai mari din China a crescut, în condițiile în care taxele vamale americane obligă Beijingul să caute noi piețe pentru produsele pe care nu mai reușește să le vândă.

„Tensiunile comerciale tot mai accentuate dintre Statele Unite și China ar putea duce la o redirecționare suplimentară a exporturilor chineze către Europa”, avertizează BCE într-un articol publicat în Buletinul Economic.

„Totuși, creșterea exporturilor Chinei către UE este anterioară acestor ultime tensiuni și coincide, în schimb, cu apariția unei slăbiciuni a cererii interne în China”, adaugă BCE.

BCE spune că China face dumping în UE de 4 ani

Banca Centrală Europeană susține că începutul tendinței actuale poate fi datat în 2021, când declinul sectorului imobiliar din China a redus cererea internă și a început să afecteze investițiile în construcții – un sector sensibil în ceea ce privește importurile.

Între timp, investițiile statului chinez în producția industrială, menite să stabilizeze creșterea economică, au generat o capacitate excedentară și au împins firmele într-un război al prețurilor, determinându-le să-și redirecționeze vânzările către piețele externe, arată BCE.

„Pentru a se extinde în străinătate, firmele trebuie să-și sporească competitivitatea”, afirmă instituția. „De obicei, fac acest lucru reducând costurile marginale și prețurile pe termen scurt, acceptând marje de profit mai mici și, în unele cazuri, chiar pierderi”.

O serie de factori interni din China – cum ar fi cererea slabă a consumatorilor, politicile comerciale și accentul strategic pus pe producția internă de produse esențiale – continuă să frâneze cererea de importuri în China și indică o schimbare durabilă a comportamentului Chinei în materie de importuri, lăsând deficitul comercial pe o traiectorie ascendentă.