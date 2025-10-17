Un nou referendum privind moartea asistată în Slovenia, la câteva luni după ce a fost legalizată de parlament

Slovenii sunt așteptați la urne din nou, în noiembrie, pentru a vota dacă susțin sau nu dreptul la moartea asistată, care a fost legalizată de parlament în iulie, transmite AFP.

Mai multe țări europene, printre care Elveția și Austria, le permit deja persoanelor cu boli în fază terminală să primească sprijin medical pentru a-și pune capăt vieții, iar Slovenia urma să li se alăture după votul dat de parlament în iulie.

Totuși, vineri, parlamentul a convocat un vot național pentru data de 23 noiembrie, după ce o organizație civilă, susținută de conservatorii din opoziție, a adunat cele 40.000 de semnături necesare pentru convocarea unui referendum.

La referendum, votanții vor decide dacă actul normativ care legalizează moartea asistată va fi implementat.

Legislația le oferă pacienților lucizi, aflați în stadiu terminal, dreptul de a fi ajutați să moară dacă suferința lor este insuportabilă și toate opțiunile de tratament au fost epuizate.

De asemenea, permite moartea asistată dacă tratamentul nu oferă nicio perspectivă rezonabilă de recuperare sau îmbunătățire a stării pacientului, dar nu și pentru a pune capăt suferinței insuportabile rezultate din boli mintale.

La primul referendum organizat în Slovenia pe această temă, în 2024, 55% dintre votanți au susținut moartea asistată.

Totuși, legislația națională le permite grupurilor civile, care adună cel puțin 40.000 de semnături de la cetățeni, să ceară un nou vot asupra legilor adoptate de parlament.

Pentru ca referendumul să aibă succes, o majoritate dintre alegătorii prezenți la urne, reprezentând cel puțin 20% din cetățenii cu drept de vot, trebuie să voteze împotriva legii.

