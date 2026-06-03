Un nou schimb de replici între SUA și Cuba. Cum susține Havana că încearcă Rubio să justifice o intervenție militară americană

Șeful diplomației cubaneze, Bruno Rodriguez, l-a acuzat miercuri pe omologul său american, Marco Rubio, că încearcă „să provoace o criză umanitară și să promoveze o intervenție militară în Cuba”, potrivit EFE.

După ce Rubio a acuzat Cuba că „sponsorizează terorismul”, Bruno Rodriguez a declarat că șeful diplomației americane „își arată adevărata față”.

„Motivația sa politică și unicul său scop sunt clare: să asfixieze economia cubaneză prin toate mijloacele posibile, să provoace o criză umanitară și să promoveze o intervenție militară în Cuba”, a adăugat Rodriguez, în postarea de miercuri de pe rețelele sociale, citat de Agerpres.

Administrația Trump a sporit presiunea asupra Cubei după operațiunea din Venezuela, impunând o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică și socială de pe insulă. În plus, președintele Statelor Unite a amenințat în mai multe rânduri cu posibilitatea de a „prelua controlul” asupra țării.

Acuzațiile lansate de Marco Rubio la adresa Cubei

Prezent marți în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, secretarul american de stat a acuzat Cuba că „sponsorizează terorismul” în țări din America Latină și „continuă să găzduiască un număr considerabil de instalații de spionaj pentru culegerea de informații de către China și Rusia”.

„Cuba a sponsorizat terorismul și a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei”, a declarat Marco Rubio, indicând drept exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Națională (ELN), FARC și facțiunile lor disidente.

În reacția de miercuri, Bruno Rodriguez a reproșat Senatului american că i-a permis lui Marco Rubio „să mintă”.

Între SUA și Cuba au existat unele contacte pentru a negocia o rezolvare a tensiunilor, iar Havana a declarat că eventuale schimbări în țară pot fi decise doar de poporul cubanez, acuzând Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.