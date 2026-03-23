Un nou șef la Protecția Consumatorilor, desemnat de către premierul Bolojan. Propunerea a fost făcută de PSD

Ilie Bolojan l-a desemnat, prin decizie de prim-ministru, pe Bekesi Csaba-Lajos ca președinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Bekesi este membru al PSD, social-democrații fiind cei care l-au nominalizat pentru această funcție.

Bekesi Csaba a ocupat până acum funcția de director executiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Bihor.

Până acum, atribuțiile funcției de președinte al ANPC au fost exercitate de către vicepreședintele instituției, Ionel Obretin.

El a preluat funcția în septembrie 2025 de la un alt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita șefia ANPC tot ca interimar, după demiterea lui Cristian Popescu-Piedone.

Obretin este membru al organizației județene din Olt a PNL, condusă de către deputatul Gigel Sorinel Știrbu. În anul 2020 a candidat la funcția de primar al comunei natale, Bucinișu, iar la alegerile parlamentare din 2024 s-a aflat pe lista PNL din județul Olt pentru Camera Deputaților.

Sebastian Hotca a fost înlăturat de la șefia Autorității după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru abuz în serviciu.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, „Hotca Sebastian Ioan, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul ANPC, prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.”