Cine este noul șef de la Protecția Consumatorilor: Un fost polițist devenit om de afaceri

Atribuțiile președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor fi preluate de către unul dintre vicepreședinții ANPC, Ionel Obretin, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului pentru HotNews. El preia conducerea instituției de la celălalt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita șefia ANPC tot ca interimar, după demiterea lui Cristian Popescu-Piedone.

„Premierul a semnat azi decizia prin care atribuțiile de președinte ANPC vor fi preluate de domnul vicepreședinte Ionel Obretin. Domnul Hotca rămâne vicepreședinte”, a declarat Ioana Ene Dogioiu pentru HotNews.

Anunțul numirii lui Obretin survine în aceeași zi în care Curtea de Apel București a decis să elimine dintre condițiile controlului judiciar interdicția ca Sebastian Hotca să-și exercite funcția de președinte al ANPC. În urma deciziei premierului Bolojan, Hotca va reveni la funcția de vicepreședinte, iar Obretin va exercita interimatul funcției de președinte.

Candidaturi eșuate la primărie și Parlament

Ionel Cristinel Obretin nu are CV-ul publicat pe site-ul ANPC, deși a fost numit ca vicepreședinte încă din luna mai a acestui an.

Obretin este membru al organizației județene din Olt a PNL, condusă de către deputatul Gigel Sorinel Știrbu. În anul 2020 a candidat la funcția de primar al comunei natale, Bucinișu, iar la alegerile parlamentare din 2024 s-a aflat pe lista PNL din județul Olt pentru Camera Deputaților.

Potrivit declarațiilor sale făcute în 2020 pentru Ziarul de Olt, Obretin a lucrat timp de 25 de ani în Ministerul de Interne, intrând în rezervă în anul 2017.

„Am mai absolvit Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, dar şi cursul post-universitar cu durată de un an, pe Relaţii Internaţionale în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi absolvent de masterat în cadrul aceleiaşi academii. Nu în ultimul rând, sunt student doctorand în anul trei la Şcoala Doctorală „Academician Radu Voinea” din Craiova din cadrul Facultăţii de Mecanică. În prezent, sunt întreprinzător în comuna Bucinişu”, mai spus Obretin.

Declarația de avere depusă de el la preluarea funcției de vicepreședinte al ANPC arată că Obretin este proprietar, împreună cu soția, al unui apartament și al unei case în orașul Caracal. El a mai cumpărat aproape un hectar de teren intravilan la Bucunișu, comună în care a fost și consilier local. În patrimoniul familiei se mai află un Volkswagen Touareg și o Dacia Logan.

Obretin are 142.000 de lei într-un cont bancar, însă finanțele familiei sunt grevate de două credite de 93.000 de euro, respectiv 291.000 lei. În 2024, în afară de indemnizația de consilier local, Ionel Obretin a avut venituri de 84.600 de lei, ca pensie primită de la Ministerul de Interne.

Obretin înlocuiește un alt interimar

Anunțul numirii lui Obretin survine în aceeași zi în care Curtea de Apel București a decis să elimine dintre condițiile controlului judiciar interdicția ca Sebastian Hotca să-și exercite funcția de președinte al ANPC. În urma deciziei premierului Bolojan, Hotca va reveni la funcția de vicepreședinte, iar Obretin va exercita interimatul funcției de președinte.

Şeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, sunt cercetați în dosarul penal deschis împotriva unui secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Acțiunea penală a împotriva lui Nedelcea și a celor doi șefi de la ANPC a început pe 19 septembrie.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca Sebastian Ioan, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul ANPC, prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

Presiuni asupra unui angajat al Autorității

„Cu toate că ocupase funcţia de comisar şef adjunct al Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), şase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul ANPC. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, explica DNA.

La data de 29 august 2024, Paul Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul instituției, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să rămână în concediul pentru creşterea copilului.

„Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanţi, în scopul îngreunării cercetărilor”, relatau anchetatorii.