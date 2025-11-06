Un nou sondaj arată care europeni sunt cei mai entuziaști nudiști, iar rezultatul e surprinzător

Chiar dacă germanii au o reputație câștigată de-a lungul deceniilor de a fi cei mai entuziaști nudiști ai Europei, un sondaj sugerează că locuitorii uneia dintre țările nordice nu doar că sunt mai toleranți față de a se dezbrăca în public, ci și spun că au făcut propriu-zis acest lucru, relatează The Guardian.

Sondajul YouGov, efectuat în șase țări din Europa Occidentală – Marea Britanie, Danemarca, Franța, Germania, Italia și Spania – a constatat că danezii erau cei mai înclinați să spună că este perfect în regulă să te expui complet în locuri publice, și că au pus vorbele în practică.

Mari majorități din toate cele șase țări au fost de acord că este acceptabil să te dezbraci în locuri dedicate nudismului: între 84% și 94% nu au nicio problemă cu taberele private de nudiști, iar între 77% și 91% consideră acceptabile plajele pentru nudiști – deși 17% dintre francezi și italieni se opun.

Însă, în timp ce majoritatea persoanelor din toate țările chestionate dezaprobă nuditatea în locuri precum piscinele publice sau parcurile, 35% dintre danezi consideră că este în regulă să te dezbraci pe o plajă obișnuită, iar 87% credeau că este acceptabil să fii gol în propria grădină.

Danezii sunt de asemenea mai deschiși la ideea de nuditate în spațiile naturale deschise, în timp ce majoritatea respondenților din celelalte țări – între 58% în Germania și 78% în Marea Britanie – consideră că drumețiile în pielea goală sunt inacceptabile.

Peste jumătate din danezi spun că au rămas goi în public cel puțin o dată

Danezii sunt de departe și cei mai toleranți față de scăldatul complet dezbrăcat în mare, lacuri sau râuri: 64% spuneau că această practică este perfect în regulă, comparativ cu doar 25% dintre italieni, 31% dintre francezi, 32% dintre britanici și 49% dintre germani.

Întrebați în care dintre aceste șapte contexte au fost personal goi ca adulți, mai mult de jumătate din respondenții danezi au răspuns că au făcut-o cel puțin o dată. Prin comparație, procentul era de 45% în Germania și 44% în Spania.

A existat o diferență clară între aceste trei țări și celelalte: doar 31% dintre francezi, 25% dintre britanici și 22% dintre italieni au recunoscut că s-au dezbrăcat complet într-un loc public la un moment dat în viața lor adultă.

Danezii erau cei mai predispuși să fi fost goi în propria grădină sau să fi făcut baie complet dezbrăcați, în proporție de 36-37%, comparativ cu doar 27–29% dintre spanioli, 20–29% dintre germani, 19% dintre francezi, 13-14% dintre britanici și 11-12% dintre italieni.

Totuși, germanii rămân campionii atunci când venea vorba de a fi goi în locuri special concepute pentru acest scop, reflectând o „cultură a corpului liber” – Freikörperkultur sau FKK – care datează încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea.