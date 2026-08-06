Un nou studiu arată că grădina de acasă reduce riscul apariției diabetului zaharat

Persoanele care au grădini acasă sunt mai puțin predispuse să dezvolte diabet de tip 2, arată un studiu al Universității din Queensland, care aduce noi dovezi că grădinile și spațiile verzi ar trebui să reprezinte o prioritate în planificarea urbană, scrie MedicalXPress.

Studiul coordonat de Universitatea din Queensland (UQ) a constatat că persoanele care aveau o grădină de dimensiuni considerabile prezentau un risc cu 6,8% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 comparativ cu cele care nu aveau grădină. Cercetarea a fost publicată în revista BMC Public Health.

Dr. Chinonso Odebeatu, autorul principal al studiului, a declarat că acesta a arătat de asemenea că persoanele care locuiau în apropierea mai multor parcuri aveau o probabilitate cu 5,7% mai mică de a suferi de diabet de tip 2.

„Provocările actuale din domeniul locuințelor înseamnă că sunt dezvoltate tot mai multe ansambluri rezidențiale cu densitate mare, iar această cercetare demonstrează că aspectele legate de sănătatea publică trebuie să fie prioritare atunci când sunt planificate spațiile verzi”, a spus Odebeatu.

„Dovezile arată că existența unei grădini înseamnă mai mult decât un simplu aspect estetic, deoarece sănătatea oamenilor va fi afectată dacă spațiile verzi nu sunt integrate în proiectele rezidențiale. Cercetarea noastră a mai constatat că existența mai multor parcuri în apropierea locuinței aduce beneficii importante în reducerea riscului de diabet de tip 2, subliniind importanța spațiilor verzi publice, precum grădinile comunitare și parcurile”, a explicat acesta.

Cum explică oamenii de știință rezultatele studiului despre riscul de diabet

Studiul a analizat datele a peste 19.000 de participanți din baza de date UK Biobank care aveau diabet de tip 2 și a evaluat disponibilitatea spațiilor verzi la adresele lor de domiciliu, inclusiv grădinile rezidențiale și parcurile aflate pe o rază de 800 de metri.

Profesorul asociat Nicholas Osborne a explicat că există numeroase motive pentru care riscul de diabet de tip 2 este mai redus în rândul persoanelor care au grădini acasă.

„Pe lângă activitatea fizică, timpul petrecut afară, în grădină, contribuie și la menținerea unui nivel adecvat de vitamina D și oferă beneficiile restauratoare ale petrecerii timpului în aer liber, ceea ce poate avea efecte foarte pozitive asupra sănătății mintale”, a spus Osborne.

„De asemenea, expunerea la mediul exterior pune oamenii în contact cu o gamă variată de microbi care contribuie la îmbunătățirea sănătății intestinale și la întărirea sistemului imunitar”, a adăugat el.

Osborne a precizat că peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în prezent cu diabet, iar acest număr este estimat să se dubleze, ajungând la 1,31 miliarde până în anul 2050.

„Concluziile acestui studiu arată că sănătatea publică trebuie să fie luată în considerare în planificarea urbană, deoarece deciziile pe care le luăm astăzi vor influența starea noastră de sănătate în viitor.”

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