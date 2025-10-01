Un nou studiu arată cât de mult s-au prăbușit plățile în numerar într-o mare economie europeană

Bancnote și monede britanice la o expoziție organizată la Londra în februarie 2024 pentru a atrage atenția asupra răspândirii tot mai accentuate a plăților digitale, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Un nou raport arată că plățile mobile „contactless” sunt acum utilizate în mod regulat de jumătate dintre adulții din Marea Britanie, în timp ce tranzacțiile în numerar au scăzut pentru prima dată sub 10% din totalul plăților efectuate în țară, relatează Yahoo News.

Datele publicate de UK Finance, asociația patronatelor din domeniul bancar și al serviciilor financiare, arată că numerarul a reprezentat doar 9% din plățile efectuate anul trecut în Marea Britanie – o scădere accentuată față de 23% în 2019 și aproape jumătate (48%) cu un deceniu mai devreme, în 2014.

UK Finance estima în 2019 că procentul britanicilor care vor plăti în mod obișnuit cu numerar va scădea sub pragul de 10% abia în 2028.

Asociația a subliniat acum că britanicii se bazează tot mai mult pe telefoane smart, ceasuri și alte dispozitive mobile pentru gestionarea finanțelor și efectuarea cumpărăturilor.

Anul trecut, 57% dintre adulți erau înregistrați pentru utilizarea portofelelor digitale, o creștere semnificativă față de 42% în 2023.

„La nivelul întregii populații, 50% dintre adulți au folosit plăți mobile fără contact cel puțin o dată pe lună în 2024”, se arată în raportul UK Payment Markets 2025.

O altă premieră pentru plățile din Marea Britanie

„Este pentru prima dată când numărul utilizatorilor constanți de plăți mobile a ajuns să reprezinte jumătate din populația adultă a Regatului Unit”, mai notează raportul.

Deși tinerii conduc această tranziție digitală, raportul menționează și o creștere semnificativă a folosirii în rândul grupurilor de vârstă mai înaintate.

Raportul precizează: „Așa cum se întâmplă cu majoritatea inovațiilor tehnologice noi, cercetările de piață ale UK Finance au arătat că tinerii sunt mai predispuși decât persoanele în vârstă să utilizeze servicii de plată mobilă precum Apple Pay sau Google Pay”.

„Ne așteptăm ca, în următorul deceniu, grupele de vârstă mai înaintate să înceapă să recupereze decalajul față de cele tinere în ceea ce privește adoptarea plăților mobile – un model observat frecvent după introducerea unor noi servicii și tehnologii de plată”, continuă raportul.

Aproape o treime din britanici duc „vieți în mare parte fără numerar”

Numărul total al plăților efectuate în Marea Britanie anul trecut a fost de 48,6 miliarde, în creștere cu 1,5% față de 2023.

UK Finance a declarat că, într-un mod similar cu cel în care plățile cu cardul au înlocuit în trecut o parte dintre plățile cu numerar, plățile mobile contactless par să înlocuiască acum plățile efectuate cu ajutorul unui card fizic.

Aproape o treime (30%) dintre adulții britanici duceau „vieți în mare parte fără numerar” în 2024, se menționează în raport.

Aproximativ 16,9 milioane de adulți au folosit numerar o dată pe lună sau mai rar anul trecut, în timp ce 1,2 milioane au folosit în principal numerar, potrivit UK Finance.