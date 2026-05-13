Un nou trimestru de recesiune în România: În primele trei luni economia a scăzut cu 1.7%

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, a transmis miercuri INS.

Instituția a revizuit rezultatele publicate pentru trimestrele anterioare, astfel:

trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%;

rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7%;

rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%;

rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%;

Economiștii de la UBB Cluj estimează că întreg anul va fi unul recesionist.

„Pe fondul suprapunerii crizelor globale cu instabilitatea politică internă, economia României riscă să intre în acest an într-o recesiune moderată, sunt de părere specialiștii RoEM-UBB FSEGA, care estimează o scădere a PIB-ului de 0,5%. Cu toate acestea, economiștii RoEM consideră că există premise pentru o revenire graduală a economiei: o eventuală stabilizarea a scenei politice ar putea ajuta la relansarea creșterii economice”, spun aceștia într-o analiză transmisă HotNews.

Reamintim că în trimestrul IV 2025, economia României a înregistrat o scădere, PIB-ul diminuându-se cu 1,9% faţă de trimestrul III 2025 (serie ajustată sezonier) și cu 1,6% față de același trimestru din 2024. Pe întregul an 2025, economia a crescut cu doar 0,7% comparativ cu 2024, ajungând la aproximativ 1.916 miliarde lei.

Cine a inventat de fapt termenul de „recesiune tehnică”. Povestea unei definiții scrise pe un plic, care a devenit dogmă

Deocamdată nu e foarte clar cine a fost cel care a dat definiția „recesiunii tehnice” ca fiind două trimestre consecutive de scădere a PIB‑ului.

Unele surse serioase spun că autorul definiției a fost Julius Shiskin, șeful agenției de statistică a Departamentului Muncii din SUA – Bureau of Labor Statistics (BLS), care a scris un articol în 1974 în New York Times, în care propunea „reguli de bun‑simț” pentru identificarea recesiunilor.

Alte surse– la fel de serioase- îl dau ca autor pe Arthur Melvin Okun, care îl consilia pe Lyndon Johnson, al 36-lea presedinte al Statelor Unite (1963 – 1969).

Ionuț Dumitru: Conceptul nu are fundamente solide. În 2009-2010 n-am avut două trimestre consecutive de scădere, dar a fost o recesiune profundă

„Conceptul acesta de recesiune tehnică nu e un concept care să aibă fundamente economice prea solide. E mai degrabă o definiție în care două trimestre consecutive de scădere aduc această situație de recesiune tehnică. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei, vom vedea că am mai avut astfel de episoade și nu știu dacă putem spune că am avut sau nu recesiune. În 2015, spre exemplu, am avut două trimestre consecutive de scădere, dar n-a fost recesiune. În 2009-2010, spre exemplu, n-am avut două trimestre consecutive de scădere, dar a fost o recesiune profundă. Adică e povestea asta cu recesiunea tehnică trebuie tratată un pic cu atenție, mai ales într-o țară ca a României, unde revizuirile de date și instrumentarul tehnic folosit pe date foarte volatile poate să te ducă la niște concluzii care sunt ușor forțate”, a spus Ionuț Dumitru la o emisiune tv.

Pe de altă parte, spune el, „în mod sigur suntem într-o situație dificilă economic”. „Asta nu putem să o negăm și e realist să recunoaștem că economia românească are o performanță slabă. Dacă ne uităm însă de unde vine această performanță slabă, sunt două cauze principale. Avem o problemă de competitivitate foarte serioasă, care nu e de ieri, de azi, e din 2023. Al doilea factor suplimentar este ajustarea fiscal-bugetară pe care trebuie să o aplicăm. Am fost cu spatele la zid, trebuie să o facem pentru că am dat cu capul de tavan cu deficitul bugetar la peste 9%”.