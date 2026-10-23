Un nou vaccin reduce cu 42% riscul de deces sau de recidivă în cazul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer, arată studiile

Companiie Moderna și Merck au anunțat joi că vaccinul lor împotriva cancerului pe bază de ARNm, combinat cu imunoterapia larg utilizată a companiei Merck, a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă în cazul melanomului, în cadrul unui studiu clinic de amploare, deschizând potențial calea către o nouă eră a tratamentului personalizat, scrie agenția de presă Reuters.

Datele din studiul de fază 3, care a inclus peste 1.100 de pacienți, au arătat, de asemenea, că această combinație a redus riscul de răspândire a cancerului cu ⁠38%, scrie sursa citată.

Companiile se pregătesc să depună cererea de aprobare în SUA și se așteaptă ca vaccinul împotriva cancerului să fie lansat în 2027, a precizat Bancel.

Combinația intismeran/Keytruda este deja testată în cazul mai multor alte tipuri de cancer, inclusiv cancerul renal, de vezică urinară și de plămâni.

Este vorba despre primele date care demonstrează că asocierea unui vaccin bazat pe mutațiile specifice tumorii fiecărui pacient cu un medicament care ajută sistemul imunitar să combată cancerul poate ține boala sub control. Vaccinul, cunoscut sub denumirea de intismeran autogene, a fost testat împreună cu Keytruda, imunoterapia de mare succes a companiei Merck, care se numără printre cele mai bine vândute medicamente din lume.

Ce este Melanomul

Melanomul reprezintă una dintre cele mai periculoase forme de cancer de piele, potrivit descrierii de pe site-ul Medlife. Este o tumoră malignă provocată de creșterea necontrolată a melanocitelor (celule din epidermă și de la nivelul foliculilor de păr, responsabile de producerea și sintetizarea melaninei), care se răspândesc în mod anormal în țesuturile vecine.

Cu toate că nu este foarte comun, melanomul este extrem de periculos, fiind responsabil de cele mai multe decese cauzate de cancerul de piele.

La nivel global, are o incidență din ce în ce mai mare în ultimele decenii și este mai frecvent la albi decât la populația de culoare. Până la 60 de ani, bărbații sunt mai des afectați de această afecțiune, iar după această vârstă, predispoziția crește la femei.

Cum acționează cele două medicamente

Keytruda acționează prin eliminarea unei „frâne” naturale pe care celulele canceroase o folosesc pentru a se ascunde de atacul sistemului imunitar, în timp ce vaccinul instruiește celulele pacientului să producă copii ale unor mutații specifice, pe care sistemul imunitar să le identifice și să le distrugă.

Stephane Bancel, directorul general al Moderna, a declarat că aceste date marchează un nou capitol în tratamentul cancerului.

„Datorită acestei capacități de a crea noi celule T specifice tumorii dumneavoastră… impactul clinic este foarte profund și, așa cum am observat în studiul de fază 2, foarte durabil”, a declarat Bancel într-un interviu.

Bancel a afirmat că, în opinia sa, vaccinul ar trebui să sporească eficacitatea „oriunde Keytruda are efect”, dar rămâne de văzut în ce măsură va îmbunătăți rezultatele. Keytruda este aprobat pentru 19 tipuri de cancer.

Directorul general a mai spus că intismeran ar putea funcționa și ca tratament de sine stătător în cazul cancerelor aflate în stadiu incipient.

Rezultatele studiului de fază 3 privind melanomul, bazate pe datele pacienților din primii doi ani după tratament, urmează să fie prezentate sâmbătă în cadrul reuniunii Societății Europene de Oncologie Medicală de la Madrid.

Dintre cei care au primit vaccinul în plus față de Keytruda, 82,2% erau încă fără cancer după doi ani, comparativ cu 70% dintre pacienții care au primit doar Keytruda.

„Acest lucru este extrem de semnificativ din punct de vedere statistic. Nu este o coincidență”, a declarat dr. Hussein Tawbi, un expert în melanom și cercetător în cadrul studiului clinic de la Centrul de Oncologie MD Anderson al Universității din Texas, cu privire la aceste rezultate.