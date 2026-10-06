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Actualitate

Un număr record de americani susțin acum ceea ce ar fi o schimbare istorică pentru SUA

Sebastian Jucan
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Spre deosebire de țările europene și majoritatea statelor cu economii dezvoltate, SUA nu au un sistem public de asigurări de sănătate, asigurările fiind încheiate cu companii private. Un nou sondaj de opinie arată acum ce își doresc majoritatea americanilor în privința asigurărilor de sănătate.

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