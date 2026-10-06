Un număr record de americani susțin acum ceea ce ar fi o schimbare istorică pentru SUA

Spre deosebire de țările europene și majoritatea statelor cu economii dezvoltate, SUA nu au un sistem public de asigurări de sănătate, asigurările fiind încheiate cu companii private. Un nou sondaj de opinie arată acum ce își doresc majoritatea americanilor în privința asigurărilor de sănătate.

În SUA, companii precum CVS Health, UnitedHealth, și Humana administrează planuri de asigurări de sănătate pentru angajatori, precum și planurile Medicare și Medicaid (de asigurări medicale pentru persoanele cu venituri foarte mici). Majoritatea țărilor dezvoltate au sisteme cu un singur plătitor.

Noul sondaj publicat marți de firma de cercetare în domeniul politicilor de sănătate KFF arată că două treimi dintre adulții americani – în creștere de la 53% în 2020 – au declarat că sunt în favoarea unei asigurări universale de sănătate în SUA, scrie Reuters. În SUA, un astfel de sistem este cunoscut sub denumirea de „Medicare pentru toți”.

Democrații și independenții susțin în procent covârșitor introducerea unui sistem public de asigurări de sănătate

În funcție de afilierea politică, 84% dintre respondenții care se identifică drept democrați și 72% dintre alegătorii independenți s-au declarat în favoarea acestei idei, în timp ce 66% dintre republicani și-au exprimat opoziția.

Atunci când respondenților li s-a spus că un astfel de model cu un singur plătitor ar elimina planurile private de asigurări, sprijinul general a scăzut la 52%, însă este semnificativ peste nivelul de 37% înregistrat în sondajul din 2020.

Medicare este programul guvernamental american care oferă asigurări de sănătate pentru aproximativ 70 de milioane de persoane ce au împlinit vârsta de 65 de ani sau pentru persoane cu dizabilități.

Anumiți congresmeni, printre care cunoscutul senator Bernie Sanders din Vermont, au propus extinderea Medicare pentru a asigura accesul la servicii medicale, care în prezent depinde în mare măsură de angajatori.

Sondajul a mai constatat un sprijin larg, din partea susținătorilor ambelor partide, pentru o reproiectare completă a sistemului american de sănătate, într-un moment de incertitudine economică pentru mulți alegători.

„Pe tot parcursul anului, sondajele KFF au arătat că publicul este frustrat de costurile ridicate ale serviciilor medicale, iar acest lucru ar putea duce la dorința de schimbare”, a declarat Audrey Kearney, analist principal de sondaje la KFF.

Americanii sunt îngrijorați de cheltuielile pe care trebuie să le suporte dacă se îmbolnăvesc

Cheltuielile medicale au reprezentat principala preocupare economică pentru americanii chestionați, 60% dintre respondenți spunând că sunt foarte îngrijorați sau oarecum îngrijorați în legătură cu posibilitatea de a-și permite costurile medicale. Costurile benzinei și ale alimentelor au urmat cu 59%, respectiv 52%.

Sondajul KFF, realizat în septembrie, include răspunsurile a 1.328 de adulți americani, marea majoritate dintre aceștia fiind alegători înregistrați.

KFF a declarat într-un comunicat că tot mai mulți alegători doresc să îi audă pe candidații pentru Congres discutând despre accesul la asigurări de sănătate. SUA urmează să organizeze alegeri la jumătatea mandatului președintelui, așa-zisele „midterms” în luna noiembrie.

Aproximativ 30 de milioane dintre cei 340 de milioane de locuitori ai SUA nu vor avea asigurare de sănătate în acest an, în creștere față de 26,6 milioane în 2025, potrivit estimărilor Biroului pentru Buget al Congresului.