Un nume greu de la Hollywood are Alzheimer. „Încă nu accept în mintea mea toate aspectele”

Actorul și producătorul american de film Daniel Glover, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2023 și că această boală neurodegenerativă i-a afectat memoria și i-a încetinit vorbirea și mișcăriile, potrivit USA Today.

Starul din „Lethal Weapon” (Armă Letală, 1987) a vorbit despre lupta cu Alzheimerul, într-un interviu acordat din locuința sa pentru ediția de miercuri a emisiunii „Today” de la NBC.

„Aș putea trăi cu asta, într-un fel”, a spus el, adăugând însă că, pe măsură ce boala avansează, „lucrurile vor fi diferite și se vor schimba”.

Boala Alzheimer, cel mai frecvent tip de demență, este o afecțiune cerebrală progresivă care „începe cu o ușoară pierdere de memorie și poate duce la incapacitatea de a purta o conversație, de a desfășura activități cotidiene sau de a reacționa la mediul înconjurător”, potrivit Centrului american pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC).

Aproape 7 milioane de americani cu vârsta de 65 de ani sau mai mare trăiesc cu Alzheimer, conform Clinicii Mayo.

„Viața ta continuă”

Glover, care și-a dezvăluit diagnosticul cu câteva săptămâni înainte de aniversarea sa din 22 iulie, când va împlini 80 de ani, a vorbit și pentru revista People despre diagnosticul primit în 2023, spunând că s-a împăcat cu situația, cu ajutorul familiei.

„Încă o am pe fiica mea, am prieteni”, a declarat actorul. „Vreau să doar să spun, viața ta continuă”, a continuat Glover.

„Încă nu accept în mintea mea toate aspectele”, a recunoscut el. „Există momente pe care continui să ți le amintești care validează faptul că îți poți aminti lucruri. Și există momen te pe care nu le voi uita niciodată”, a mai declarat Glover.

Fiica lui, Mandisa, a declarat pentru revista People că tatăl ei este „conștient uneori, iar alteori, nu” și a descris boala ca fiind o „schimbare în esența a ceea ce crezi că ești sau nu crezi că ești”.

Danny Glover a subliniat că nu simte că ar fi „sfârșitul vieții mele”: „Mai este treabă de făcut”.