Un oficial dat afară de Pentagon pentru scurgere de informații a fost angajat de serviciile de informații ale SUA

Un fost consilier de rang înalt al secretarului american pentru război Pete Hegseth a fost angajat de Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații de la Washington, după ce a fost îndepărtat din funcția de la Pentagon în urma unei anchete privind o scurgere de informații, au declarat doi oficiali pentru Reuters.

Agenția Reuters a relatat în premieră în luna aprilie a anului trecut că Dan Caldwell, consilierul în cauză, a fost escortat în afara incintei Pentagonului și plasat în concediu administrativ din cauza „unei divulgări neautorizate” de informații, potrivit unui oficial american.

Incidentul a făcut parte dintr-o serie de scandaluri legate de scurgeri de informații care au zguduit Pentagonul sub Pete Hegseth, un fost jurnalist al televiziunii conservatoare Fox News. Casa Albă a intervenit în luna iulie a anului trecut pentru a opri testele cu poligraful ordonate de Hegseth într-o tentativă de a opri scurgerile de informații care au pus într-o lumină nefavorabilă conducerea sa.

După înlăturarea sa din funcție, Caldwell a emis o declarație comună împreună cu alți doi oficiali ai Pentagonului, punând sub semnul întrebării ancheta și afirmând: „Oficiali anonimi din Pentagon ne-au defăimat caracterul prin atacuri nefondate, chiar în momentul plecării noastre”.

Potrivit Reuters, Caldwell a fost angajat de ODNI după ce a fost exonerat de acuzații.

The New York Times a relatat luni că noul său rol la ODNI va fi de consilier pentru oficiali de rang înalt, responsabili de coordonarea activității mai multor agenții federale de informații și de redactarea informării zilnice pentru președintele Donald Trump.

„Orice persoană angajată de ODNI trece printr-o verificare riguroasă a antecedentelor, inclusiv verificări ale dosarelor și interviuri personale, realizate de un oficial instruit, pentru a se asigura că persoana este de încredere și nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”, a declarat Oficiul într-un comunicat.