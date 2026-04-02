Un ofițer de recrutare a fost ucis în Ucraina în timp ce înmâna un ordin de mobilizare

Membri ai Biroului regional de recrutare din orașul Harkov verifică documentele unui civil în timp ce patrulează pe străzi pentru a identifica bărbați care au vârsta corespunzătoare pentru înrolarea în armată. Regiunea Harkov, Ucraina, 8 august 2024. Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un ofiţer recrutor ucrainean a fost înjunghiat mortal joi, în timp ce înmâna un ordin de mobilizare în oraşul Liov din vestul ţării, acesta fiind cel mai recent incident care ilustrează tensiunile generate de mobilizarea obligatorie pentru susţinerea efortului de război cu Rusia, relatează Reuters.

Potrivit poliţiei ucrainene, un bărbat a înjunghiat în gât ofiţerul recrutor şi apoi a fugit de la locul faptei. Ofiţerul a murit la spital, iar autorul crimei a fost prins la scurtă vreme, fiind vorba de un inspector vamal.

Aceasta nu este prima crimă cu un ofițer de recrutare drept victimă. Tot în Liov, a fost ucis un ofițer în luna decembrie, în timpul unei misiuni de patrulare.

Rezistență la mobilizare

Ofiţerii recrutori sunt acuzaţi că recurg la metode brutale, iar imagini în care ajung la încăierări violente cu civilii apar adesea pe reţelele de socializare. Incidente de acest fel sunt frecvente în timp ce patrulele de recrutare opresc în mod obişnuit pe străzi bărbaţi care par a avea vârsta militară pentru a verifica dacă sunt înregistraţi şi eligibili pentru mobilizare. Unii sunt duşi direct la centrele de recrutare, unde mobilizarea lor este procesată.

În 2025, autoritățile au primit peste 6.000 de plângeri legate de mobilizare, potrivit ombudsman-ului ucrainean, Dmitro Lubineț. Cele mai multe se refereau la abuzuri comise de ofițerii recrutori.

Bărbaţii cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare mulţi evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. Potrivit autorităţilor de la Kiev, aproximativ două milioane de bărbaţi ucraineni care nu s-au înregistrat pe lista de mobilizare trăiesc ascunşi.

Centrele de recrutare au fost de asemenea ţinta unor atacuri cu bombă, deşi oficialii ucraineni au acuzat Rusia de orchestrarea unor campanii de sabotaj.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a promis, după numirea sa în ianuarie, că va face din reformarea sistemului de mobilizare o prioritate.