Pentru a salva economia rusă de o nouă criză globală, oligarhul Oleg Deripaska a propus ca rușii să treacă la un program de lucru de la 8:00 la 20:00 și să lucreze inclusiv sâmbăta: „Nu avem multe resurse. Mai precis, avem doar una, și este legată de caracteristica noastră națională: în vremuri dificile, știm cum să ne adunăm și să muncim mai mult”, relatează The Moscow Times.

„Și cu cât trecem mai repede la acest nou program – de la 8:00 la 20:00, inclusiv sâmbăta – cu atât mai repede vom trece prin această transformare”, a scris Deripaska, într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.

Miliardarul rus, care are o avere estimată de Forbes la 7,2 miliarde de dolari, consideră că această măsură va accelera adaptarea economiei ruse la noile condiții geopolitice, el vorbind de mai multe ori luna aceasta despre turbulențele provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Aceasta nu mai este o criză economică din cauza politicii monetare stricte, a ratelor dobânzilor bancare și a consolidării inutile a rublei de către macroeconomiștii Băncii Centrale. Și nu este doar o consecință a distrugerii de către forțele de securitate a instituțiilor juridice care au servit drept fundament pentru investițiile în economia rusă – atât interne, cât și externe”, a mai scris Deripaska.

„Această criză este mai profundă. Este cauzată de o transformare dificilă”, a subliniat el.

Oligarhul rus a cerut și devalorizarea rublei

Deripaska propusese recent alte măsuri de urgență pentru a sprijini economia rusă în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Printre altele, el a cerut slăbirea rublei și reducerea ratei dobânzii de referință cheie la 6% pentru a atenua impactul șocului extern.

Omul de afaceri a avertizat că un război în care este implicat Iranul „nu ar aduce nimic bun Rusiei”, în ciuda creșterii prețurilor la petrol, gaze și îngrășăminte. El a estimat că energia scumpă ar duce la o încetinire economică globală prelungită, care ar afecta inevitabil și Rusia.

Deripaska a susținut, de asemenea, că aprecierea de anul trecut a monedei naționale a Rusiei la un curs de sub 80 de ruble pentru un dolar a privat industriile exportatoare de competitivitate. El a citat estimări conform cărora pierderile bugetului federal cauzate de ratele dobânzilor ridicate și de rubla puternică au depășit 16 trilioane de ruble.

Majoritatea băncilor mari rusești nu se așteaptă la un curs de schimb de sub 100 de ruble pentru un dolar în 2026. Doar 3% dintre participanții la piață anticipează acest scenariu, potrivit unui studiu realizat recent de Agenția Națională de Rating al Creditului și Grupul B1.