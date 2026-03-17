Unul dintre cei mai bogați ruși cere devalorizarea rublei pentru a proteja economia Rusiei de un „șoc”

Oligarhul rus Oleg Deripaska a cerut o slăbire a rublei și o reducere drastică a ratei dobânzii cheie pentru a pregăti economia pentru o posibilă criză globală din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, relatează The Moscow Times.

El a subliniat că „acest conflict brusc din Orientul Mijlociu nu va aduce nimic bun Rusiei”, în ciuda creșterii prețurilor la petrol, gaze și îngrășăminte. El a susținut că economia globală va „încetini serios și pentru o lungă perioadă de timp” din cauza resurselor energetice scumpe, ceea ce va avea un impact inevitabil asupra Rusiei. Deripaska consideră că situația este agravată de întărirea rublei anul trecut, ceea ce „a privat sectoare cheie ale economiei ruse de competitivitate pe piețele externe”.

„Macroeconomiștii noștri de la Banca Centrală, care sunt atât de pricepuți la jongleria cu cifrele, trebuie să se adune înainte să fie prea târziu și, treptat, pe parcursul a patru până la șase luni, să reducă rata dobânzii cheie la 6% și să slăbească rubla la cel puțin 105 pentru fiecare dolar. Atunci vom trece prin această criză fără pierderi majore”, a declarat Oleg Deripaska, cu o avere estimată de Forbes la peste 7 miliarde de dolari.

Oligarhul rus crede că războiul din Orientul Mijlociu va escalada

El a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu se va intensifica, iar rezultatul probabil este unul în care economia globală „va tuși din cauza prețurilor ridicate la energie”. În aceste circumstanțe, Deripaska spune că este necesar ca economia rusă să fie pregătită din timp pentru un șoc extern și „să se oprească din a frâna inutil slăbirea rublei”.

El a avertizat că, fără schimbări în politica economică, consecințele ar putea afecta nivelul de trai și că oamenii vor ajunge să își facă vacanța de vară „în grădină, ca pe vremuri”.

Majoritatea băncilor mari rusești nu se așteaptă la un curs de schimb de sub 100 de ruble pentru un dolar în 2026. Doar 3% dintre participanții la piață anticipează acest scenariu, potrivit unui studiu realizat de Agenția Națională de Rating al Creditului și Grupul B1.

Sondajul a inclus directori financiari ai 32 de bănci, care reprezintă 80% din activele sistemului bancar rusesc. Conform sondajului, 84% dintre respondenți prevăd un curs între 80 și 100 de ruble pentru un dolar.