Un om de afaceri rus vrea să înregistreze marca comercială „Întâlnire în Alaska” după summitul Putin-Trump

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”, aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, a relatat marți presa rusă, informează EFE, conform Agerpres.

Documentele respective au fost depuse la Rospatent, agenția rusă pentru proprietate intelectuală, pe 15 august, în aceeași zi cu întâlnirea dintre Putin și Trump.

Dacă autoritatea de reglementare aprobă, omul de afaceri va putea vinde băuturi alcoolice, alimente, jucării, reviste și alte produse sub această marcă.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile de aproape trei ore cu declarații comune fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv. În timpul unei scurte apariții în fața presei, după discuțiile de aproape trei ore, cei doi lideri au declarat că au înregistrat progrese în privința unor chestiuni nespecificate. Însă nu au oferit detalii și nu au răspuns la întrebări, Trump, care de obicei este vorbăreț, ignorând întrebările strigate de reporteri.

„Am căzut de acord asupra multor, multor puncte. Aș spune că există câteva puncte importante asupra cărora nu am ajuns încă la un acord, dar am făcut unele progrese”, a declarat Trump.

„Nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”, a admis el apoi.