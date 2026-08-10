Un om de afaceri și-a trimis elicopterul să-i ia fiica de la un centru de echitație din Constanța. „Nu avea voie”

Un elicopter a aterizat, duminică, în curtea unui centru de echitaţie din localitatea Culmea, judeţul Constanţa. Aparatul de zbor a fost trimis pentru a prelua o tânără, fiica unui cunoscut om de afaceri din județ, potrivit site-ului local Ziua Constanța. Cei de la centru au spus că aterizarea elicopterului s-a făcut fără aprobarea lor: „noi nu aveam la cunoștință că s-ar întâmpla așa ceva”.

Elicopterul a aterizat în curtea Clubului Ecvestru Black Horses de la Culmea. Potrivit sursei citate, aparatul de zbor aparţine omului de afaceri Jean Paul Tucan, patronul J.T. Grup Oil SA.

Curentul puternic produs de elicopter a provocat haos în zona piscinei și pe terasă, spulberând hainele și obiectele clienților.

Aterizarea elicopterului i-a luat prin surprindere pe proprietarii centrului de echitație.

Directoarea Clubului Ecvestru Black Horses a explicat că elicopterul a aterizat „fără aprobarea noastră, fără ca noi să avem la cunoștință că s-ar întâmpla așa ceva”.

„Vântul a fost foarte puternic, provocat de elicopter, și într-adevăr au zburat hăinuțele oaspeților și diverse lucruri care erau pe piscină. Cel mai probabil a pierdut ușor controlul elicopterului pentru că a deviat ușor spre zona de piscină, după care a aterizat pe zona verde”, a declarat Costina Balea, directorul general al complexului Black Sea Horses din Culmea, pentru Ziua Constanța.

„Oamenii au făcut într-adevăr reclamație la poliție. (…) Elicopterul nu avea voie să aterizeze aici, nu avea aprobarea noastră în primul rând, fiind o proprietate privată”, a mai declarat Costina Balea.

Poliția a mers la fața locului

În urma haosului creat de elicopter, mai mulți clienți au sunat la 112, iar la fața locului au mers polițiștii pentru a stabili ce s-a întâmplat.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Ovidiu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui complex/centru de echitaţie din zona localităţii Culmea, ar fi aterizat un elicopter, care ar fi provocat mai multe pagube materiale”, a anunțat duminică IPJ Constanţa, într-un comunicat.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că aeronava privată ar fi aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate. De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului ar fi aterizat şi decolat în incinta societăţii menţionate, fără acordul sau înştiinţarea conducerii complexului”, a mai transmis Poliția.

Polițiștii au menționat că nicio persoană nu a fost rănită.