Un oraș pentru oameni și câini. Tema inedită care animă alegerile pentru Primăria Parisului

Un trecător se oprește să vadă afișele electorale ale principalilor candidați la Primăria Parisului, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia Images

Parisul își va alege un nou primar duminica aceasta, iar o temă mai puțin întâlnită în alte orașe mari domină campaniile candidaților: câinii. Candidații, de la socialiști până la conservatori, au prezentat politici pentru a aborda o problemă pe care alegătorii au inclus-o în mod repetat printre principalele lor preocupări: lipsa de spațiu pentru cei aproximativ 100.000 de câini ai capitalei franceze, relatează Reuters.

„Parisul nu este tocmai o capitală foarte prietenoasă cu câinii”, a declarat pentru Reuters Vincent Danna, fondatorul „Monceau Dog Club”, un grup de aproximativ 1.000 de stăpâni care au militat pentru mai multe spații deschise pentru animalele lor de companie.

„Poate fi, într-adevăr, un factor decisiv în alegerile municipale. Cred că acești candidați au înțeles bine acest lucru”, subliniază el.

Rachida Dati, candidata conservatoare susținută de președintele Emmanuel Macron, s-a filmat alături de câini în timpul campaniei și a declarat pentru Reuters că va crea noi parcuri unde proprietarii își pot plimba câinii sau chiar îi pot lăsa să alerge liberi.

„Vom dezvolta parcuri pentru câini, tocmai pentru a crea aceste spații comune. Și nu doar de dragul spațiilor comune, ci pentru ca oamenii să își poată aduce animalele de companie fără restricții, fără să fie deranjați sau judecați. Aceasta este ideea”, a declarat Dati.

Rachida Dati, candidata conservatorilor la Primăria Parisului, FOTO: Guizard Alain, Abaca Press / Profimedia Images

Propunere ca toate mijloacele de transport public din Paris să accepte câini

Socialistul Emmanuel Grégoire, care a ieșit pe primul loc în turul întâi organizat duminica trecută, s-a angajat, de asemenea, să extindă spațiile exterioare pentru animale de companie.

„Scopul principal este să avem spații în aer liber unde animalele să poată trăi cât mai confortabil posibil”, a declarat Grégoire pentru Reuters.

Sophia Chikirou, din partidul stângii radicale „La France Insoumise”, clasată pe locul al treilea în primul tur, a propus ca proprietarii să își poată lua câinii în toate mijloacele de transport public.

Animalele de companie au jucat de mult timp un rol în viața politică franceză. Fiecare președinte, de la Charles de Gaulle încoace, a avut cel puțin un câine. Marine Le Pen, lidera dreptei radicale, a urmat cursuri pentru a obține o diplomă de crescător de pisici în 2021.

Mai bine de jumătate din francezi consideră bunăstarea animalelor o prioritate locală

Un sondaj Ifop din februarie a arătat că 58% dintre alegătorii francezi consideră bunăstarea animalelor o prioritate în municipalitatea lor. Până acum, activiștii au fost cei care au condus inițiativa.

În urma presiunilor exercitate de Monceau Dog Club, parcul cu același nume a permis câinilor să alerge liberi într-o zonă dedicată, în primul experiment de acest tip din capitală.

Totuși, nu toată lumea este convinsă că problema câinilor va face diferența în al doilea și ultimul tur de scrutin din acest weekend.

„Dacă mă întrebați dacă un plan pentru câini îmi va influența votul într-un fel sau altul, aș spune nu. Pentru că cred că există, probabil, lucruri mai importante”, a declarat Marie-Christine Alary, locuitoare a orașului.

„Dar cred totuși că este un lucru foarte bun”, a adăugat ea.