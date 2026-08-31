Un oraș ucrainean cu 50.000 de locuitori a fost devastat, forțele Rusiei sunt la porțile lui. Ce urmează

Orașul Drujkivka, aproape distrus de război, se află pe drumul care leagă „centura de fortărețe” din Donețk, un șir de așezări urbane pe care Rusia încearcă cu disperare să le cucerească. Deocamdată nu a reușit.

Ultimii localnici din Drujkivka, raionul Kramatorsk, în estul Ucrainei, la 15 kilometri de linia fontului, se încăpățânează să rămână în orașul aflat în calea forțelor ruse.

Peisajul este dezolant. Mașini arse. Moloz de la clădiri dărâmate împrăștiat pe străzile pustii. Zgomotul tunurilor de artilerie, urmat de sunetul inconfundabil al unei drone de atac.

Aceste scene de devastare se repetă de-a lungul întregului front de 1.200 de kilometri din estul și sudul țării. Pe măsură ce forțele ruse avansează, blocurile de apartamente, piețele și magazinele sunt rase de pe fața pământului, iar orașele și satele devin practic de nelocuit.

„Nu pot să dorm”, a spus pentru Reuters Irina Litovcenko, una dintre puținele localnice care au rămas deocamdată în oraș.

„Niște oameni ne-au primit la ei – niște străini”, a adăugat femeia de 56 de ani, mergând printre cioburi de sticlă și moloz lângă clădiri grav avariate.

„Casa mea a dispărut, de parcă n-ar fi existat niciodată. Aveam atâtea lucruri frumoase, atât de multe din toate. Dintr-o singură lovitură – bum – parcă n-a mai rămas nimic”, a adăugat ea.

Pe linia frontului

Drujkivka se află pe drumul care leagă orașele strategice cunoscute sub numele de „centura de fortărețe”, un șir de așezări urbane pe care Rusia încearcă cu disperare să le străpungă, în încercarea de a cuceri întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei.

Drujkivka se află pe drumul care leagă orașele strategice cunoscute sub numele de „centura de fortărețe”. FOTO: ISW

În iunie, mai mulți soldați ruși au intrat în Kostiantinivka, aflat la 17 kilometri de Drujkivka, și lupte intense au izbucnit în diferite părți ale orașului.

Soldații ucraineni au declarat atunci pentru BBC că întregul oraș a devenit, de fapt, o „zonă gri”, un teritoriu care nu este controlat în totalitate de niciuna dintre părți.

În ultima analiză privind situația de pe front, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washingotn, a observat că forțele ruse continuă misiunile de infiltrare în zona tactică Kostiantinivka-Drujkivka.

Deocamdată, militarii ucraineni rezistă.

„Orașul nostru a dispărut”

În oraș, scrie Reuters, Litovcenko nu mai reacționează atunci când un obuzier din apropiere începe să tragă. Însă, când aude zumzetul ușor al unei drone deasupra capului, se oprește înainte de a se adăposti sub ramurile unui copac.

Mii de vehicule aeriene fără pilot rusești și ucrainene, majoritatea controlate de la distanță de piloți, străbat cerul din apropierea frontului.

Șosea din Drujkivka, protejată de plase de drone. FOTO: Francisco Richart / Zuma Press / Profimedia

În Drujkivka și de-a lungul întregului inel de fortificații, multe drumuri sunt acoperite cu plase pentru a-i proteja de drone pe cei de la sol.

O altă localnică, Zoia, o femeie de 63 de ani care vinde produse alimentare de bază în fața unui chioșc de piață carbonizat, a spus că nu vrea să-și părăsească orașul natal, în ciuda pericolelor.

„Știu că ar putea să cadă o bombă și că voi muri. Înțeleg asta foarte bine”, spune ea.

„Îmi vine să plâng. M-am născut aici, am crescut aici. Pur și simplu nu știu ce să zic. Orașul nostru s-a dus”, adaugă femeia.

Cele mai dificile condiții din regiune

Înainte de război, Drujkivka avea în jur de 54.000 de locuitori. La mijlocul lunii iulie, agenția ucraineană Ukrinform anunța că doar 4.000 de localnici mai rămăseseră în localitate și îi îndemna și pe aceștia să se evacueze.

Șeful Administrației Militare Regionale din Donețk, Vadim Filașkin, a subliniat că Drujkivka se confruntă cu cele mai dificile condiții din regiune.

Orașul nu are curent electric, apă curentă și gaze naturale. Locuitorii se aprovizionează cu apă potabilă din fântâni.

Civili evacuați de militari din Drujkivka. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Din păcate, în prezent este imposibil ca echipele de utilități să restabilească alimentarea cu energie electrică. Mulți dintre lucrătorii noștri din sectorul energetic au fost răniți și, din nefericire, unii au fost uciși. Vehiculele lor au fost, de asemenea, avariate. Inamicul încearcă să preia controlul asupra drumurilor de acces care duc spre Drujkivka. De aceea, situația de acolo este cea mai dificilă”, a spus Filașkin în iulie.

Va reuși Rusia să cucerească centura de fortărețe?

Străpungerea centurii de fortărețe din Donbas este unul dintre obiectivele principale ale președintelui rus Vladimir Putin în acest război, dar la mai bine de patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă, forțele sale nu reușesc acest lucru.

La negocierile intermediate de americani, Moscova a cerut întregul Donbas, inclusiv aceste orașe puternic consolidate, dar Kievul a refuzat.

Oficialii ucraineni spun că din momentul în care ar controla această linie puternic fortificată, Rusia ar putea lansa o nouă ofensivă pentru a anexa întreaga Ucraină, inclusiv Kievul.

Ritmul lunar de avans al Rusiei a fost mai ridicat în iulie decât în iunie, dar a rămas insuficient pentru a cuceri restul regiunii Donețk până la noul termen limită stabilit de Putin, 31 decembrie 2026, a afirmat în august ISW.

Analiștii ISW au mai spus că perspectiva ca forțele ruse să cucerească în viitorul apropiat centura de fortărețe din Donbas – care cuprinde Kostiantinivka, Drujkivka, Sloviansk și Kramatorsk – este improbabilă.