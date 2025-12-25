Un palestinian costumat în Moș Crăciun, arestat de poliția israeliană în timpul unui raid la o petrecere de Crăciun din Haifa

Vedere de ansamblu asupra locuinței palestinianului Malik Salim, demolată de buldozerele armatei israeliene în satul Bazariya, la nord de Nablus, în Cisiordania. Salim a fost ucis de focurile armatei israeliene la 10 iulie 2025. Foto: SOPA Images / SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Poliția israeliană a arestat un bărbat palestinian costumat în Moș Crăciun în timpul unui raid la o petrecere de Crăciun organizată la Haifa, a anunțat centrul Mossawa, o organizație care apără drepturile cetățenilor palestinieni din Israel, potrivit The Guardian.

Potrivit acesteia, polițiștii israelieni au întrerupt duminică un eveniment dedicat sărbătorii Crăciunului, au confiscat echipamentele și l-au reținut pe bărbatul costumat în Moș Crăciun, precum și pe un DJ și un vânzător ambulant. Într-o înregistrare video, agenții pot fi văzuți cum îi trântesc la pământ pe cei trei și le pun cătușele, sub privirile celor prezenți.

Poliția israeliană a transmis, într-un comunicat, că bărbatul îmbrăcat în Moș Crăciun ar fi opus rezistență la arestare și ar fi agresat un polițist.

Organizația civilă susține că poliția a folosit forță excesivă și că intervenția în sala de concerte a avut loc fără temei legal.

Arestările au avut loc în contextul în care palestinienii marchează Crăciunul în Cisiordania ocupată și în Fâșia Gaza, în pofida restricțiilor constante impuse vieții de zi cu zi de forțele israeliene.

La Betleem, sărbătorile au fost organizate pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza. Fanfară a defilat pe străzile orașului considerat locul nașterii lui Iisus, cântând la cimpoaie. Credincioșii au participat la slujba de la Biserica Nașterii Domnului, iar copiii au interpretat colinde, în timp ce orașul a fost iluminat festiv.

În Fâșia Gaza, devastată de război, unde peste 70.000 de persoane au fost ucise și o mare parte a infrastructurii a fost distrusă de bombardamentele israeliene, mica comunitate creștină a celebrat primul Crăciun de la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil. Brazii de Crăciun și decorațiunile strălucitoare au adus pete de culoare printre ruinele care acoperă teritoriul Gazei

Atacurile israeliene au continuat în pofida sărbătorilor. Coloniști israelieni au smuls livezi de măslini în localitatea Turmus Ayya, de lângă Ramallah, iar soldați israelieni au percheziționat locuințe și au confiscat vehicule în zona Hebronului, potrivit agenției palestiniene de presă WAFA.

Atacurile comise de israelieni împotriva creștinilor sunt în creștere. Un raport publicat în luna martie a documentat 32 de atacuri asupra unor proprietăți ale bisericilor și 45 de agresiuni fizice îndreptate împotriva creștinilor.

În primul său mesaj de Crăciun ca suveran pontif, Papa Leon a condamnat situația umanitară „deplorabilă” din Gaza, unde sute de mii de oameni trăiesc în corturi și adăposturi improvizate, în condiții precare, în frig și ploaie. El a făcut referire la nașterea lui Iisus într-un grajd, spunând că această poveste arată că Dumnezeu „și-a ridicat cortul fragil” printre oamenii lumii.

„Cum să nu ne gândim, atunci, la corturile din Gaza, expuse săptămâni la rând ploii, vântului și frigului”, a spus Papa, deplângând soarta „populațiilor lipsite de apărare, încercate de atâtea războaie”.