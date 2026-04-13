Un petrolier aflat sub sancțiuni a traversat Strâmtoarea Ormuz, sfidând blocada impusă de armata americană

Un petrolier a traversat Strâmtoarea Ormuz luni după-amiază, după ce blocada impusă de administrația Trump asupra transportului maritim iranian a intrat în vigoare, potrivit datelor publicate de Kpler, o platformă de analiză și informații privind fluxurile comerciale globale, scrie CNN.

Petrolierul este înregistrat în Insulele Comore – o țară insulară din Oceanul Indian, localizată în largul coastelor Africii – și navighează sub numele de Elpis.

Nava este parțial încărcată și a fost plasată pe lista sancțiunilor de către Statele Unite ale Americii în 2025 pentru „implicarea ei în vânzarea, cumpărarea și transportul de petrol iranian” ca parte a „flotei fantomă” a Iranului.

În schimb, un petrolier înregistrat în Botswana, Ostria, s-a întors din drum în timp ce încerca să tranziteze strâmtoarea Ormuz.

La doar 41 de minute după termenul limită stabilit de Trump, Ostria și-a schimbat destinația prevăzută (Oman) către Emiratele Arabe Unite, după ce a făcut cale întoarsă, potrivit analizei CNN a datelor de urmărire a navelor furnizate de Kpler.

Tot la scurt timp după intrarea în vigoare a blocadei impuse de armata americană asupra Strâmtorii Ormuz și porturilor iraniene, un alt petrolier, Rich Starry, și-a transmis statusul, menționând că plutește „în derivă” în largul insulei Qeshm, aparent întrerupându-și călătoria prin canal.