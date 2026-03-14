Un petrolier grec cu un român în echipaj a fost lovit pe Marea Neagră

Un petrolier grec a fost lovit sâmbătă în timp ce se apropia de portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră, a anunțat proprietarul acestuia, autoritățile elene precizând că atacul nu a făcut victime în rândul echipajului în care se află și un român, potrivit AFP.

Compania Maran Tankers Management, cu sediul la Atena, a transmis că nava sa Maran Homer a fost lovită de un „dispozitiv nedeterminat” în timp ce se afla la limita apelor teritoriale rusești, în așteptarea instrucțiunilor pentru a se îndrepta către terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorossiisk.

Potrivit companiei, petrolierul, de tip Suezmax, urma să încarce o încărcătură de țiței kazah.

„Puntea și echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta încărcătură și nu există poluare a mediului. Acesta a părăsit deja Novorossiisk”, se afirmă în comunicatul companiei.

Ministrul Transporturilor Maritime din grecia, Vasilis Kikilias, a declarat la postul Ertnews că Cei 24 de membri ai echipajului (10 greci, 13 filipinezi și 1 român) sunt în stare bună de sănătate, potrivit newsit.gr

Potrivit acestuia, atacul asupra navei, care nu era încărcată la acel monent, a provocat doar pagube materiale.

Până în prezent nu este clar dacă lovitura a fost provocată de o rachetă de mici dimensiuni sau de o dronă, mai scrie publicația elenă.