Un Picasso de 1 milion de dolari va fi vândut cu doar 100 de euro

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga pictura „Tête de Femme”, realizată de artist în 1941 și evaluată la peste 1 milion de dolari, transmite CNN.

Prețul unui bilet este, așa cum sugerează și numele campaniei, de 100 de euro.

Extragerea este programată pe 14 aprilie și sunt disponibile în total 120.000 de bilete. Banii strânși din bilete vor fi donați Fundației pentru Cercetarea Alzheimer, care finanțează cercetarea clinică a bolii în întreaga Europă.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima ediție „1 Picasso pentru 100 de euro” a avut loc în 2013, fondurile fiind donate conservării orașului istoric Tyre, din sudul Libanului. O a doua ediție, în 2020, a sprijinit programele de apă curată și igienă în perioada de vârf a pandemiei de Covid-19.

Despre tabloul „Tête de Femme”

Olivier Widmaier Picasso, nepotul legendarului artist spaniol, a declarat pentru CNN că bunicul său a creat „Tête de Femme” în același studio în care a pictat capodopera sa „Guernica”.

El este de părere că lucrarea este subevaluată. „Valoarea este mult mai mare de 1 milion de dolari, așa că va fi într-adevăr un premiu mare”, a spus Widmaier Picasso.

Lucrările lui Picasso s-au vândut de-a lungul timpului cu sume impresionante la licitații. În 2015, „Les Femmes d’Alger (Versiunea ‘O’)” a fost vândută cu peste 179 de milioane de dolari.

Galeria Opera, care a donat tabloul, a spus că Pablo Picasso se afla la Paris atunci când a pictat „Tête de Femme”. Al Doilea Război Mondial devasta Europa, iar o mare parte a Franței se afla sub ocupație germană.

„Tête de Femme” are aproximativ 38 de centimetri înălțime și 25 de centimetri lățime. Chipul femeii, redat în diferite nuanțe de gri, este intenționat distorsionat, în stilul cubist inconfundabil al lui Picasso.

Potrivit Galeriei Opera, tabloul surprinde un moment de introspecție și o perioadă de muncă intensă și concentrată în atelier.