Un pilot e acuzat că a zburat 17 ani, fără să aibă acest drept. „Scenariu de film” la o mare companie aeriană

Un fost pilot al companiei Air Canada, cea mai mare a Canadei, se confruntă cu acuzații penale după ce a transportat zeci de mii de pasageri timp de aproape 17 ani cu o licență de pilot falsificată, a anunțat marți poliția canadiană, transmite CNN.

Geoffrey Wall a fost arestat pe 1 iunie, după ce anchetatorii au stabilit că a comandat peste 900 de zboruri interne și internaționale între 2009 și 2025, fără să fi obținut vreodată licența corespunzătoare sau să fi susținut examenele obligatorii.

A fost descoperit în timpul unei verificări de rutină a documentelor de calificare, în 2025, care a scos la iveală o „anomalie în documentația privind licența de pilot”, iar Air Canada a sesizat autoritățile de reglementare, au precizat anchetatorii.

„Această anchetă și detaliile care o înconjoară par a fi un scenariu de film”, a declarat adjunctul șefului poliției regionale Peel, Milinovich, într-o conferință de presă în Ontario.

Wall a ajuns în funcția de pilot comandant, unde timp de aproape 17 ani a pilotat avioane Boeing 767, 777 și 787, câștigând un salariu de peste 2 milioane de dolari americani.

Aceste acuzații amintesc de filmul din 2002 „Prinde-mă dacă poți”, în care un adolescent reușește să se angajeze ca pilot la PanAm prin puterea convingerii, notează CNN.

În acest caz, Wall a fost autorizat să piloteze avioane comerciale pe parcursul întregii sale cariere de 27 de ani la Air Canada, dar poliția susține că nu a deținut niciodată o licență de pilot de transport aerian pentru avioane de linie (ATPL-A), care era obligatorie atunci când a fost promovat la gradul de comandant de bord în 2009.

„Este o situație foarte similară cu cea a unui medic care are licență pentru a practica medicina de familie, dar care face operații pe creier în cabinetul său”, a spus Milinovich.

„Există cerințe și reglementări suplimentare pentru titlurile profesionale, care există dintr-un motiv bine întemeiat”, a punctat acesta.

Reacția Air Canada

Geoffrey Wall s-a pensionat în 2025, înainte ca ancheta de reglementare și penală, denumită „Proiectul Icarus”, să fie demarată în ianuarie.

Air Canada a declarat că Wall era pilot comercial autorizat și a demonstrat în mod constant că era capabil să piloteze în siguranță avioane de mari dimensiuni.

„Siguranța nu a fost afectată de acest incident, deoarece toți piloții de la Air Canada urmează cursuri de perfecționare obligatorii la fiecare șase luni pentru a-și valida competențele de zbor, inclusiv o probă de zbor cu un pilot examinator certificat de Transport Canada la fiecare 12 luni”, a declarat Air Canada într-un comunicat publicat luni.

„Cu toate acestea, deținerea licențelor corespunzătoare reprezintă un element esențial al abordării pe mai multe niveluri a industriei aeriene în materie de siguranță, astfel încât Air Canada tratează această chestiune cu cea mai mare seriozitate”, a mai precizat compania aeriană.

Wall a fost amendat de Transport Canada și se confruntă cu șapte acuzații penale, printre care fraudă de peste 5.000 de dolari, două acuzații pentru folosirea de documente falsificate și trei acuzații de deținere a unei mărci contrafăcute, a declarat poliția.