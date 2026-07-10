Un politician de opoziție din Georgia, condamnat la 13 ani de închisoare pentru tentativă de terorism

Un politician din opoziția georgiană a fost condamnat vineri la 13 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de terorism pentru că a încercat să incendieze sediul unei instanțe din capitală anul trecut, a relatat agenția de presă Interpress, conform Reuters.

Instanța a stabilit că Aleko Elisashvili, fondator al partidului Citizens, a pătruns în noiembrie 2025 în clădirea cancelariei Tribunalului Municipal din Tbilisi după ce a spart un geam cu un ciocan, apoi a turnat benzină în interior și a încercat să dea foc clădirii. Elisashvili, care s-a declarat nevinovat și a susținut că protesta față de represiunea exercitată de guvern împotriva opoziției, a fost condamnat pentru tentativă de terorism.

Considerată cândva unul dintre cele mai democratice și prooccidentale state apărute după destrămarea Uniunii Sovietice, Georgia a devenit tot mai autoritară de la începutul războiului din Ucraina, susțin criticii guvernului.

Mai mulți politicieni ai opoziției se află în prezent în închisoare, iar partidul lui Elisashvili face parte dintr-o alianță politică pe care formațiunea de guvernământ, Visul Georgian, încearcă să o interzică. Puterea acuză opoziția că încearcă să provoace lovituri de stat violente. În același timp, relațiile Georgiei cu Uniunea Europeană, la care țara aspiră să adere, s-au deteriorat pe fondul îngrijorărilor privind regresul democratic.

Nu era clar imediat dacă Elisashvili va ataca sentința cu apel.

În ultimul său cuvânt în fața instanței, el și-a apărat acțiunile.

„Am vrut să scuip în fața acestui guvern, să le arăt că nu ne pot oprima”, a declarat el, potrivit serviciului georgian al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea.