Un poliţist a fost înjunghiat mortal de propriul fiu, pe o stradă din Piatra-Neamţ

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist la Permise și Înmatriculări, a fost ucis duminică seară, pe un bulevard din orașul Piatra-Neamț. Autorul crimei este fiul său, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, într-un comunicat.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 20:59. Potrivit IPJ Neamț, între polițist și fiul său a izbucnit un „conflict spontan”.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul SPCRPIV Neamţ, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamţ a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani”, a informat IPJ Neamț, într-un comunicat citat de Știri Neamț.

La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul bărbatului, a precizat poliția.

Tânărul de 22 de ani se află în custodia polițiștilor.

Cercetările în acest caz au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.