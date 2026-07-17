Un post tv din România și-a suspendat activitatea de producție până în octombrie: „Regret profund că am ajuns în această situaţie”

Acționarul televiziunii A7 TV a transmis un mesaj colaboratorilor postului prin care îi anunță de gravele probleme financiare pe care le are stația, scrie PaginadeMedia.

A7 TV este în grila pe care rețelele de cablu trebuie să o retransmită obligatoriu.

„Dragi colegi, Vă informez că, începând de luni, 13 iulie 2026, activitatea de producţie a A7TV va fi suspendată integral până la data de 1 octombrie 2026. În această perioadă vom analiza şi vom căuta toate soluţiile posibile pentru continuarea proiectului şi reluarea activităţii. Regret profund că am ajuns în această situaţie. Am depus toate eforturile pentru a găsi o soluţie care să permită continuarea activităţii fără această întrerupere, însă, în acest moment, nu am reuşit să identificăm resursele necesare pentru susţinerea proiectului în perioada următoare.”, arată mesajul trimis colaboratorilor, semnat de Marius Creţa, acţionarul televiziunii.

Postul a fost lansat inițial online, în 2017, iar în ultima vreme s-a confruntat cu mai multe probleme financiare.