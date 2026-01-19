Primar din județul Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă după ce a trimis unei fete de 13 ani imagini indecente. Percheziții la primărie și la locuința edilului

Primarul comunei Izvoarele (Giurgiu), Silviu Marius Cazacu, este cercetat într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. La sediul primăriei și la locuința acestuiaau loc percheziții, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Agerpres și News.ro.

„Astăzi, 19 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții și locuința unui bărbat, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând a fi dispuse percheziții informatice. Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu.

Primarul Cazacu a fost vizat săptămâna trecută de un ordin de protecție emis de Judecătoria Giurgiu împotriva acestuia, la cererea familiei unei minore de 13 ani. Părinții fetei l-au acuzat pe acesta că primarul ar fi abordat-o pe minoră și i-ar fi făcut propuneri indecente, însoțite de imagini cu tentă sexuală.

Edilul a recunoscut, printr-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, că în cursul lunilor august și septembrie de anul trecut ar fi intrat în contact online cu fata respectivă, însă fără a cunoaște vârsta acesteia.

„Am căzut într-o capcană”

Potrivit organizației Centrul Filia, primarul a început să vorbească cu fata pe Snapchat. În timpul conversațiilor fata i-a spus că are 13 ani. Edilul îi cerea imagini cu ea dezbrăcată, i-a propus să se întâlnească și i-a trimis fotografii cu conținut sexual.

„Am văzut o schimbare la copil, din punctul meu de vedere în rău. Nu mai era același copil zâmbitor, deschis. Am luat telefonul și i-am spus că nu-i mai dau telefonul. Să mi-l deblocheze. Am găsit poze cu domnul primar. Poze indecente, mesaje, unde îi cerea să se dezbrace, să se întâlnească”, a povestit mama fetei pentru Observator.

Potrivit aceleiași surse, părinții îl acuză pe edil că a încercat să le cumpere tăcerea. „A început să facă presiuni asupra noastră. A trimis diverse persoane la noi acasă să ne roage să îl iertăm și să acceptăm ceea ce ne oferă el”, a mai spus mama.

Primarul comunei Izvoarele a declarat că a trimis poza din greșeală.

„S-a trimis o poză indecentă din greșeală. Nu a mea. Era o poză dintr-o aplicație. Cu tehnologia cu care trăim astăzi, din păcate pe unii ne depășește. Mai cădem și în anumite capcane. Eu am căzut într-o capcană, neștiind că acestă persoane este minoră”, a spus și edilul.