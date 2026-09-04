Un procuror din CSM, despre prezența lui Nicușor Dan la ședința de joi: „Nimicul a devenit o sfidare a realității”

Procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, critică formalismul prezenței președintelui Nicușor Dan la ședința de joi a CSM. Sandu a participat și el la ședință.

„Am crezut că va lua taurul de coarne. Când colo, nimic”, a scris pe Facebook procurorul Sandu, fost vicepreședinte CSM.

El a participat la ședință, dar nu a răspuns atunci când președintele i-a întrebat pe membrii CSM dacă au întrebări. Singurul magistrat din CSM care a intrat în dialog cu Nicușor Dan a fost actualul vicepreședinte al CSM, Bogdan Staicu.

Procurorul Claudiu Sandu confirmă prezența intempestivă a președintelui la ședința CSM, despre care HotNews a scris. El spune că a aflat că Nicușor Dan va veni la CSM cu 10 minute înainte de a începe ședința.

„Am început să am emoții. Mă gândeam că în sfârșit se va vorbi deschis despre problemele justitiei. Am crezut că va fi luat taurul de coarne iar președintele își va găsi curajul de a înfrunta situația și de a cere explicații pentru situația jalnică în care se afla justiția. Când colo NIMIC”, scrie procurorul Sandu în postarea pe care a intitulat-o „Despre nimic”.

„Oare de ce a venit?”

Fostul vicepreședinte CSM a comentat că interesul președintelui Dan a privit doar propunerea de numire a trei procurori în structura de instrumentare a dosarelor cu magistrați. Structură despre care Claudiu Sandu afirmă că „este complet ineficientă”.

Intervenția vicepreședintele CSM, Bogdan Staicu, singurul membru ales al Consiliului care a intrat în dialog cu președintele Nicușor Dan și i-a atras atenția lipsa resurselor, a fost considerată de procurorul Sandu „un demers inutil”. În opinia sa, șeful statului nu a fost impresionat de argumentele raționale:

„Domnul președinte a afirmat deja că DNA a comis abuzuri așa ca ce rost mai are să ascultăm opinia unui profesionist. A lăsat o mica portiță atunci când a spus ca eventuale propuneri de modificare legislativă trebuie discutate cu noul guvern; care va fi, cand va fi”, notează procurorul Sandu, întrebându-se retoric „oare de ce a venit?” președintele Dan.

„Este mult mai comod sa ne facem ca nu vedem adevăratele probleme”

Claudiu Sandu este sceptic în privința structurii care va investiga infracțiunile cu magistrați.

„Orice jurist știe că această structură de investigare a infracțiunilor comise de magistrați nu va performa niciodată. De aceea a și fost creată. Se pare că nu mai există nici un interes politic de a lupta cu adevărata corupție. Constat că am dus forma fără fond la o perfecționare pe care nici regimurile fanariote nu și-o imaginau.

Dar cel mai rău observ ca este mult mai comod sa ne facem ca nu vedem adevăratele probleme și să vorbim despre NIMIC. Pentru ca Nimicul a devenit noua sfidare a realității”, conchide procurorul Claudiu Sandu în mesajul postat pe Facebook.

HotNews l-a întrebat pe Claudiu Sandu de ce nu a semnalat președintelui problemele din justiție, despre care vorbește public pe Facebook. Procurorul nu a răspuns. Considerat o voce critică a sistemului, Claudiu Sandu este unul dintre magistrații care a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, unde a vorbit despre neregulile din sistemul judiciar.

Prima participare a președintelui la ședința CSM

Nicușor Dan a participat joi, în premieră, la ședința plenului CSM, unde a stat timp de 10 minute. A anunțat Consiliul că este interesat doar de primul punct de pe ordinea de zi, cel privind desemnarea procurorilor care să instrumenteze cauzele cu magistrați. I-a adresat două întrebări procurorului General al României, Cristina Chiriac, despre situația acestor dosare, după care i-a invitat de trei ori la dialog pe membrii Consiliului. Președintele s-a lovit de un zid de tăcere.

Singurul care a intervenit a fost procurorul Bogdan Staicu, vicepreședintele CSM. Potrivit a două relatări din interior, atmosfera era glacială. Iar magistrații erau vizibil rezervați în a dialoga cu șeful statului. Și Nicușor Dan a simțit acest lucru. „Mai sunt alte intervenții?”, a întrebat președintele. „Dacă nu mai sunt, atunci vă las să deliberați și să votați”, le-a transmis Nicușor Dan magistraților din CSM, moment în care s-a ridicat și a părăsit ședința. Trecuseră 10 minute de când a început plenul. Întrebat de HotNews de ce au tăcut restul colegilor, procurorul Staicu, singurul care a vorbit cu șeful statului, a precizat că „nu am căderea să interpretez” gestul colegilor.