Ce s-a întâmplat la CSM, în întâlnirea unde Nicușor Dan s-a lovit de un zid de tăcere a magistraților. „De trei ori, președintele a întrebat dacă cineva vrea să mai dialogheze”

Un singur membru al Consiliului Superior al Magistraturii a răspuns apelului președintelui țării să discute în ședința CSM.

Și pentru că, după o scurtă intervenție a unui procuror, niciun alt magistrat nu a scos o vorbă, șeful statului a prelungit singur discuția.

Apoi Dan a întrebat din nou. Când a văzut că primește doar tăcere, s-a ridicat și a plecat. Prima participare a lui Nicușor Dan la CSM a durat 10 minute.

HotNews a discutat cu procurorii și judecătorii prezenți. Unii au explicat cu nume și prenume ce s-a întâmplat, alții au povestit confidențial cum au arătat momentele și au vorbit despre motive.

Nicușor Dan a fost ales președintele României în mai 2025. De atunci, șeful statului a fost invitat de președintele CSM la ședințele plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Au receptat vizita drept „abruptă”

Până astăzi nu a răspuns la niciuna dintre invitații, au precizat două surse din CSM pentru HotNews. Iar când a venit, Nicușor Dan a făcut-o „abrupt”, conform uneia dintre surse.

„Președintele a confirmat prezența cu puțin timp înaintea ședinței”, a spus și Daniela Stăncioi, purtătorul de cuvânt al CSM, la întrebarea HotNews.

Dar ce s-a întâmplat joi, 3 septembrie, la CSM? O parte a fost vizibilă pe transmisia live a ședinței, alta a fost restaurată din mărturii obținute de HotNews.

Vicepreședintele CSM, Bogdan Staicu, a spus că a aflat de vizita lui Dan chiar „înaintea plenului”

Ședința urma să înceapă la 12:30. În timp ce erau prinși în comisiile programate înaintea Plenului, membrii Consiliului au „fost surprinși”, spune un martor, să afle că va veni Nicușor Dan.

Prezența la ședințele CSM este un drept legal al șefului statului. Legea privind organizarea CSM prevede că președintele României participă, fără drept de vot, la ședințele Plenului CSM, pe care le prezidează.

Întrebat de HotNews când a aflat de prezența președintelui la ședință, vicepreședintele CSM, Bogdan Staicu, a precizat că s-a întâmplat acest lucru „în contextul unor comisii comune cu judecătorii și societatea civilă, programate înaintea plenului”.

Nicușor Dan: „Este un punct care mă interesează”

Președintele a ajuns la CSM și s-a intrat în ședință. Pe ordinea de zi a Plenului CSM s-au aflat patru puncte:

Desemnarea unor procurori pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Desemnarea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor ale concursurilor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi de admitere în magistratură, sesiunea 2026-2027. Situaţia unei funcții publice de conducere din cadrul CSM. Raportul referitor la consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul CSM pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu public în slujba societăţii.

Nicușor Dan a prezidat ședința, încadrat de președintele CSM, Liviu Odagiu, și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea (membru de drept în CSM). Dan i-a anunțat pe magistrați că va participa doar la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi, cel în care s-a pus în discuție propunerea unor procurori pentru cercetarea infracțiunilor care vizează magistrați.

„Este un punct care mă interesează”, le-a spus președintele membrilor CSM.

A explicat de ce e nevoie de cercetarea celor „din mediul judiciar care comit infracțiuni”

Președintele a luat cuvântul, cu un mesaj de lămurire pentru magistrați. Și a explicat și nevoia de cercetare a magistraților.

„Imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială. Și tocmai pentru ca imaginea justiției și credința românilor în statul român și în ideea de dreptate să fie consolidate e importantă această activitate de cercetare a persoanelor care eventual, bineînțeles asta rezultă din cercetare, din mediul judiciar care comit infracțiuni”, le-a transmis președintele Dan magistraților din CSM.

El a mai spus că ”corupția e parte din strategia națională de apărare”, iar „chestiunea cercetării magistraților este importantă”.

Curiozitatea președintelui

După ce le-a transmis membrilor CSM că sistemul judiciar este despre echilibru, „nu despre cercetare de dragul cercetării”, Nicușor Dan a început dialogul cu procurorul general al României, Cristina Chiriac.

„Sunt curios doamna procuror general pe cine propuneți”, a precizat Dan, cu referire la procurorii ce vor fi desemnați să instrumenteze cauzele cu magistrați.

Cristina Chiriac i-a prezentat președintelui cele trei propuneri, doi procurori de la Parchetul General și unul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Domnii procurori propuși de Parchetul General (PG) sunt procurori cu care am discutat personal înainte de a face propunerile și le-am analizat cu atenție activitatea profesională. Acestea sunt primele două propuneri făcute de PG de când am fost investită în funcția de procuror general”, a răspuns Chiriac.

„Sunt într-o căutare permanentă de procurori care să investigheze infracțiunile de corupție comise de magistrați, deoarece există un deficit de personal destul de mare. Din cele 14 locuri prevăzute în schemă, 3 sunt ocupate la acest moment. Este nevoie să completăm schema pentru a fi eficienți”, a mai spus procurorul general.

Momentul în care procurorul general nu a știut să răspundă

În contextul selecției procurorilor pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați, președintele Dan a vrut să afle care este situația la zi.

„Puteți să ne spuneți, pe dosare, care este fluxul, câte sunt în așteptare, ce s-a întâmplat în ultimii ani?, a întrebat președintele Nicușor Dan pe Cristina Chiriac.

Procurorul general nu a avut un număr.

„Nu vă pot spune un număr exact al dosarelor aflat în instrumentarea în cadrul Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului General, dar vă pot spune că la momentul ăsta există procurori care au în lucru și 40-50 de dosare având ca obiect infracțiuni săvârșite de magistrați, ceea ce este un număr foarte mare și greu de gestionat. Implicit, duce la o lipsă de eficiență la acest moment”, a menționat Cristina Chiriac.

Senzația magistraților că sunt vânați de „politic”

„Cât de vechi sunt? Cel mai vechi care ar fi, așa estimativ?”, a insistat președintele Dan.

Nici de această dată, procurorul general nu a putut oferi date statistice exacte.

„În jur de 20 sunt de peste cinci ani”, a răspuns, după o pauză de gândire, procurorul general Cristina Chiriac.

Dialogul, a mărturisit o sursă din mediul judiciar din afara CSM, a fost văzut ca o fixare a președintelui pe o temă marginală. Poate că asta e și sentimentul magistraților că sunt vânați de politic, dar asta a fost percepția, a spus respectivul magistrat pentru HotNews.

Intervenția procurorului Bogdan Staicu

„Discuții pe subiect?” a întrebat președintele Nicușor Dan pe ceilalți membri ai Consiliului. Moment în care a intervenit procurorul Bogdan Staicu, vicepreședintele CSM.

Bogdan Staicu a adus în discuție una dintre temele larg dezbătute în ultimii ani, competența instrumentării dosarelor cu magistrați, dar și despre relația procuror-polițist.

„Cred că o urmărire penală eficientă în aceste cauze nu are doar premisa procurorilor desemnați, ci trebuie să extindem discuția. Cred că degeaba desemnăm un număr de procurori care, la prima vedere, ar putea să pară suficient pentru instrumentarea dosarelor înregistrate”, a spus Staicu.

El a continuat că e important să se privească „mai departe” și „la celelalte resurse necesare”.

El a explicat: „Pentru că un procuror nu poate să instrumenteze singur un astfel de dosar. Cred că dacă nu vom veni și cu alte măsuri care să completeze această desemnare de procurori eforturile nu vor fi suficiente. Și mă refer aici la polițiști, la resurse tehnice, chiar la resurse financiare”.

„Revenind, cred că discuția nu se rezumă doar la procurori, ci trebuie completată cu celelalte resurse necesare pentru instrumentarea eficientă a acestei cauze”, a subliniat procurorul Staicu.

Invitația președintelui la dialog, respinsă de membrii CSM

„Alte intervenții?”, a întrebat Nicușor Dan, după intervenția vicepreședintelui CSM.

Președintele s-a lovit de zidul de tăcere al magistraților din Consiliu. Dan a realizat momentul de frondă și a prelungit singur discuția legată de aspectele semnalate de procurorul Staicu.

„Legat de intervenția dumneavoastră, asta este o problemă legislativă și administrativă și cred că e un moment bun, după instalarea noului Guvern, indiferent care va fi acela să discutăm de resursele parchetelor și, mai ales, de relația cu Poliția. Avem cu toții experiența și maturitatea să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă. Eu sunt un susținător al unei eficientizări a relației dintre poliție și parchete”, a spus Dan.

Atmosferă rece

Potrivit a două relatări din interior, atmosfera era glacială. Iar magistrații erau vizibil rezervați în a dialoga cu șeful statului. Și Nicușor Dan a simțit acest lucru.

„Mai sunt alte intervenții?”, a întrebat președintele.

„Dacă nu mai sunt, atunci vă las să deliberați și să votați”, le-a transmis Nicușor Dan magistraților din CSM, moment în care s-a ridicat și a părăsit ședința. Trecuseră 10 minute de când a început plenul.

Întrebat de HotNews de ce au tăcut restul colegilor, procurorul Staicu, singurul care a vorbit cu șeful statului, a precizat că „nu am căderea să interpretez” gestul colegilor.

Discursul care i-a supărat pe magistrați

Prezența președintelui Nicușor Dan la ședința CSM a avut loc la două zile distanță după o întâlnire de la Cotroceni. Președintele s-a văzut cu noua generație de judecători și procurori care a absolvit Institutul Național al Magistraturii.

Întâlnirea n-a stârnit interes public, dar unii magistrați au interpretat discursul președintelui drept o formă de neîncredere și chiar o lezare profesională.

Ce a spus șeful statului? El a început prin a vorbi despre plusurile recente: „Un lucru bun este că am separat cercetarea penală de televizor. Faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung, pe surse, în spațiul public e un pas înainte”.

Apoi, Nicușor Dan a insistat pe responsabilitatea meseriei de magistrat și pe tentațiile de a abuza de ea, fie pentru propriul ego, fie în interesului statului.

„Aveți o mare responsabilitate, pentru că nu cred că există profesie administrativă în care imaginea statului român să fie mai legată de o persoană care exercită o funcție”.

„Există o tentație a aroganței, pentru că ați făcut o școală grea. Cumva, ați fost selectați dintre mulți oameni care au făcut studii juridice. Tot timpul, de la mulți oameni ai de învățat. Există o tentație a suficienței, pe care, din nou, am văzut-o la câțiva din magistrați. E în joc imaginea statului român. Pentru dezvoltarea personală, nu e bine”, le-a transmis președintele tinerilor magistrați.

Tentația magistraților de a da dreptate statului

Președintele a mai spus la Cotroceni că „Am văzut o tentație de a da dreptate statului, nesănătoasă, pentru că dacă lași statul să greșească o dată va greși și a doua oară, și a treia oară. Am mai văzut o tentație de conformism. Aici e nevoie de curajul propriei opinii”. Discursul integral de la Cotroceni al lui Dan poate fi citit aici.

Discursul președintelui a stârnit o stare de nemulțumire printre unii magistrați, inclusiv cei din CSM, a explicat un om din mediul judiciar.

Unii dintre magistrați au reacționat public. A doua zi după discurs, o judecătoare din Mizil le-a transmis tinerilor magistrați pe Facebook că ar fi trebuit să părăsească sala după afirmațiile președintelui. Ea a considerat că Nicușor Dan a încălcat „respectul reciproc pe care îl datorează puterile statului este baza statutului de drept”.