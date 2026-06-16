Un produs de mâncare pentru pisici, retras de la vânzare din Lidl. Ce a fost găsit în el

Un produs de hrană umedă pentru pisici este retras de la vânzare din magazinele Lidl, după ce Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a găsit fibre de plastic albastru în produs, anunță autoritatea.

Este vorba despre produsul Coshida Selection de 405 grame, vândut în magazinele Lidl, conform anunțului făcut de ANSVSA pe Facebook.

„ANSVSA aduce la cunoștința consumatorilor că producătorul Partner in Pet Food NL BV a inițiat rechemarea voluntară a produsului menționat mai jos, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății animalelor. În urma verificărilor de calitate au fost identificate fibre de plastic albastru în produs. Din acest motiv, consumatorii sunt rugați să nu administreze produsul animalelor”, au mai scris reprezentanții.

Clienții care au cumpărat produsul îl pot returna în orice magazin Lidl din țară, iar contravaloarea acestuia va fi restituită integral, chiar și fără prezentarea bonului fiscal, conform ANSVSA.