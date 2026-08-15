Un profesor la Cambridge, acuzat de plagiat, a fost găsit mort la câteva zile după demisie

Jason Arday, fost profesor la prestigioasa Universitate din Cambridge, a fost găsit vineri mort la domiciliul său din sudul Londrei, potrivit BBC.

Arday a demisionat săptămâna trecută din funcţia de profesor de sociologia educaţiei la Cambridge, după apariţia unor acuzaţii de plagiat şi a unor întrebări privind unele dintre realizările sale. El a negat toate acuzaţiile.

Poliția Metropolitană a anunțat că agenții au fost chemați la adresa lui Arday de către Serviciul de Ambulanță din Londra, vineri, după ora 15:00.

„Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost declarat decedat la fața locului. Decesul este considerat neașteptat, însă nu este tratat ca fiind suspect”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției londoneze.

Familia lui Arday a transmis într-un comunicat că este „în stare de şoc după pierderea acestui tată, partener, frate, unchi şi fiu extraordinar”.

„Campania de dezinformare a fost prea mult pentru Jason, care era un om blând şi care a vrut întotdeauna să vadă ce este mai bun în fiecare persoană”, a adăugat familia.

La rândul său, rectorul Universităţii Cambridge, profesoara Deborah Prentice, a spus că „suntem profund îndureraţi de această veste tragică”.

„Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei şi prietenilor lui Jason Arday în aceste momente extrem de dificile”, a spus ea.

Acuzații de plagiat

Arday, în vârstă de 41 de ani, negase orice acuzaţie de plagiat, dar recunoscuse că existau erori în lucrările sale. Săptămâna trecută, el afirmase că recenta controversă privind activitatea sa a dus la „un nivel neîncetat de analiză publică şi atacuri personale”.

Controversa a izbucnit după ce un alt cadru universitar, Nathan Cofnas, care a fost concediat de Cambridge în 2024, a susţinut că a descoperit numeroase cazuri de plagiat în lucrările profesorului.

Arday a afirmat că unele dintre erorile din primele sale lucrări academice au apărut din cauza autismului său, întrucât se baza pe imitaţie pentru a înţelege informaţiile. El a susţinut că o examinare similară a lucrărilor altor universitari ar scoate la iveală erori asemănătoare.

„Vorbim despre mediul academic. Nu am omorât pe nimeni. Cred că cruzimea de care am avut parte şi modul în care am fost prezentat drept un fel de mincinos şi fantezist sunt complet inacceptabile”, declara el pentru ziarul The Times la începutul acestei luni.

Cambridge a declarat iniţial că acuzaţiile de plagiat privind teza lui Arday şi unele articole publicate în reviste academice fuseseră investigate de Liverpool John Moores University (LJMU) şi de publicaţiile respective.

LJMU, universitatea care i-a acordat lui Arday titlul de doctor în 2015, a concluzionat că acesta nu a plagiat.

Numirea lui Arday în 2023, la vârsta de 37 de ani, drept cel mai tânăr profesor de culoare din istoria Cambridge, a fost salutată la momentul respectiv drept un moment de progres.

Anunţându-şi demisia săptămâna trecută, Arday a spus că „preţul personal” al analizei la care fusese supus devenise „prea mare”.

„Deşi criticile sunt o parte inevitabilă a vieţii academice, ceea ce am trăit eu a depăşit cu mult limitele unei dispute academice. Acuzaţiile neîncetate, speculaţiile şi comentariile publice au avut un impact profund asupra mea şi asupra celor pe care îi iubesc”, a spus el.



















