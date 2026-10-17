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Actualitate

Un proiect inedit prinde contur în centrul Bucureștiului: un „parc în rețea” de dimensiunea Cișmigiului. Care sunt zonele vizate și cum pot fi reamenajate

Catiușa Ivanov
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Nu este vorba despre un parc tradițional, ci o rețea de spații verzi amenajate în 150 de  intersecții din zona centrală a Sectorului 2. 

  • Ideea aparține unei echipe de arhitecți, care a studiat zona cuprinsă între Piața Universității, Calea Călărași, Strada Polonă și Șoseaua Ștefan cel Mare.
  • Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă spun că vor implementa proiectul. 
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