Un proiect turistic de miliarde al ginerelui lui Trump în Balcani provoacă proteste de stradă. „Albania nu este de vânzare”

Manifestație la Tirana împotriva proiectului imobiliar al lui Jared Kushner Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un proiect turistic de lux în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, asociat cu Ivanka Trump, fiica preşedintelui american Donald Trump, şi cu soţul acesteia, Jared Kushner, a provocat proteste în Albania, unde manifestanţii acuză autorităţile că permit dezvoltarea unor construcţii ample în zone protejate şi avertizează asupra impactului asupra mediului, relatează Anadolu, preluată de Agerpres.

Mii de protestatari s-au adunat marţi în capitala Tirana sub sloganul „Albania nu este de vânzare”, mărşăluind din Piaţa Skanderbeg până la sediul prim-ministrului pentru a se opune planurilor de dezvoltare turistică în zona Zvernec, situată în apropierea oraşului de coastă Vlora, conform presei locale.

Un proiect întins pe 250 de hectare

Participanţii au purtat bannere şi pancarte prin care au cerut protejarea zonelor sensibile din punct de vedere ecologic şi s-au opus activităţilor de construcţie în ariile protejate.

Controversa vizează planurile de transformare a insulei Sazan şi a unor părţi din ecosistemul lagunar şi al zonelor umede Narta-Zvernec într-o destinaţie turistică de lux. Proiectul, evaluat la aproximativ 4 miliarde de dolari, ar urma să includă circa 618 acri (aproximativ 250 de hectare) din ecosistemul costier protejat.

Insula Sazan Foto: ADNAN BECI / AFP / Profimedia

Proiectul este promovat de compania de investiţii a lui Jared Kushner şi beneficiază de sprijinul guvernului albanez.

Organizaţiile de mediu şi activiştii locali susţin că proiectul ar putea afecta una dintre cele mai sensibile regiuni de coastă din punct de vedere ecologic ale Albaniei şi proprietăţile deţinute de familii aparţinând minorităţii greceşti din zonă.

Susținere din partea premierului Edi Rama

Tensiunile au escaladat în timpul demonstraţiilor desfăşurate în weekend la locul propus pentru proiect, unde au fost raportate altercaţii între protestatari şi personalul unei firme private de securitate care păzea zona.

Proiectul a devenit şi o temă politică, protestatarii cerând demisia prim-ministrului albanez Edi Rama şi acuzând guvernul acestuia că a facilitat dezvoltarea prin modificări legislative adoptate în 2024 privind ariile protejate.

Edi Rama a apărat iniţiativa, afirmând că proiectul se desfăşoară în conformitate cu cerinţele legale şi de protecţie a mediului.

Guvernul albanez promovează investiţiile în turismul de lux ca parte a unei strategii mai ample de atragere a capitalului străin şi de extindere a sectorului turistic de înaltă clasă al ţării.