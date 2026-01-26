Un raport al spionilor letoni indică amploarea pierderilor de pe frontul din Ucraina cauzate de arma ajunsă mai letală decât tancurile și artileria

Soldații dintr-o echipă UAS a batalionului speical Striletskyi al Poliției Naționale din regiunea Zaporojie asamblează o dronă ucraineană GARA înaintea unei misiuni de luptă în direcția orașului Pokrovsk, regiunea Donețk, Ucraina, pe 23 ianuarie 2026. FOTO: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rănile și decesele cauzate de vehiculele aeriene fără pilot sunt cu mult mai numeroase decât cele cauzate de arme, tancuri, artilerie și mine, în războiul din Ucraina.

Dronele sunt responsabile pentru 70-80% din numărul victimelor (militari răniți sau uciși) suferite de ambele părți implicate în conflictul din Ucraina, potrivit unui nou raport al unui important serviciu de informații leton, scrie luni Politico.

„Acest lucru face războiul mai dinamic la nivel tactic, dar reduce șansele ca vreuna dintre părți să realizeze un străpuns strategic”, menționează raportul Biroului de Protecție a Constituției din Letonia (SAB), publicat la începutul acestei săptămâni.

Ca urmare, factorii decisivi în determinarea rezultatului războiului sunt sprijinul militar și politic occidental, au concluzionat autorii raportului.

Documentul evidențiază, de asemenea, un plan al Rusiei de a construi o fabrică de drone pe teritoriul statului vecin Belarus, cu o capacitate de până la 100.000 de drone pe an.

Războiul cu drone a jucat un rol major în ajutarea forțelor ucrainene să respingă invazia Rusiei începută în februarie 2022. Cu toate acestea, de la sfârșitul anului 2024, războiul cu drone s-a schimbat în favoarea armatei ruse, deoarece forțele Moscovei s-au adaptat la noua tehnologie, potrivit Atlantic Council.

Presa rusă a scris că Ministerul Apărării de la Moscova a lansat luna aceasta o campanie de recrutare în universitățile din țară, căutând studenți cu competențe în domeniul informaticii și al tehnologiei pentru a-și consolida forțele de sisteme fără pilot.

Raportul serviciului leton de informații a făcut referire și la incursiunile turbulente de anul trecut ale dronelor în jurul infrastructurilor critice din Europa, concluzionând că, indiferent dacă Moscova se afla în spatele acestor atacuri, ele au fost în beneficiul Rusiei.