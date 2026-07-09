Un raport OSCE dezvăluie numărul uriaș de copii ucraineni supuşi militarizării ruse. „Un sistem asimilat cu persecuţia ca infracţiune de război”

Aproximativ 1,6 milioane de copii care trăiesc în regiuni ucrainene aflate sub controlul Rusiei sunt expuşi unui sistem de îndoctrinare şi de militarizare ce ar putea fi asimilat cu persecuţia ca infracţiune de război, potrivit concluziilor unui raport elaborat de experţi independenţi mandataţi de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), transmit France Presse și Agerpres.

Prezentat joi la Viena în cadrul „mecanismului Moscova” al OSCE, ce vizează anchetarea situaţiei drepturilor omului, raportul arată că Rusia a pus în practică un sistem instituţionalizat pentru a îndoctrina aceşti copii.

„Credem că acest sistem ar putea fi asimilat cu persecuţia ca infracţiune de război”, a estimat expertul francez Herve Ascensio.

Potrivit colegei sale letone Elina Steinerte, „fără a-şi anunţa familiile”, mai mulţi tineri ar fi părăsit teritoriile (ocupate de forţele ruse) pentru a scăpa de convocarea militară.

Raportul, consultat de AFP, menţionează cazuri de tineri ce fuseseră încorporaţi şi ulterior trimişi pe front în Ucraina. El recomandă integrarea chestiunii copiilor ucraineni în orice proces de pace sau în negocierile de pace, dar şi deschiderea de coridoare umanitare pentru a permite reîntregirea familiilor.

Experţii estimează că încălcările implică circa 1,6 milioane de copii care trăiesc în peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, sau în regiunile ucrainene ocupate parţial de armata rusă.

Kievul afirmă că cel puțin 20.600 de copii au fost transferaţi către teritoriul rus.

„Mecanismul Moscova” a fost activat în 14 mai de 41 de state OSCE. Este vorba despre a şasea misiune de acest tip referitoare la Ucraina începând din 2022. De această dată, accentul a fost pus pe militarizarea şi îndoctrinarea copiilor ucraineni.

Experţii mandataţi de OSCE au realizat în special interviuri şi anchete în perioada 6-11 iunie în Ucraina. Rusia nu a cooperat, adaugă AFP.