Un rapper preia funcția de premier al Nepalului. „De data asta se scrie istorie”

Balendra Shah, un rapper de 35 de ani devenit politician, depune vineri jurământul ca prim-ministru al Nepalului după o victorie zdrobitoare în primele alegeri din ţară de la revoluţia „generaţiei Z” de anul trecut, transmite BBC.

Ascensiunea lui „Balen” marchează o schimbare importantă în politica nepaleză. Promisiunea sa de schimbare a rezonat cu un electorat nemulţumit de corupţie, nepotism şi dominaţia elitelor.

Înainte de a prelua vineri mandatul, Balen a lansat primul său mesaj post-electoral sub forma unei melodii rap în care îndeamnă la unitate.

„Nepalezi uniţi, de data aceasta se scrie istorie”, a cântat el într-o piesă care a strâns peste două milioane de vizualizări în câteva ore de la lansare.

Acesta este primul mesaj public emis de Shah de când partidul său, Rastriya Swatantra, a câștigat alegerile din 5 martie cu o victorie covârșitoare.

Au fost primele alegeri de la o revoltă mortală condusă de tineri în septembrie 2025, care a răsturnat guvernul. Cel puțin 77 de persoane au fost ucise în revolta anticorupție, care a început din cauza unei scurte interdicții a accesului la rețelele de socializare și a alimentat furia de lungă durată cauzată de corupţie, şomaj şi stagnare economică, notează The Guardian.

Cum a ajuns rapperul la putere în Nepal

După doar trei ani ca primar al capitalei Kathmandu, Balendra „Balen” Shah s-a alăturat Partidului Rastriya Swatantra (RSP) drept candidat la funcţia de prim-ministru, obţinând o victorie decisivă în alegerile generale din această lună.

Susţinătorii săi îl văd ca pe un simbol al schimbării şi al rupturii de vechea clasă politică. Totuşi, unii se întreabă dacă RSP, partid înfiinţat în urmă cu doar patru ani, este capabil să-şi respecte promisiunile ambiţioase.

Shah s-a născut în 1990, în Naradevi, Kathmandu, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său este practician de medicină ayurvedică, iar mama sa s-a ocupat de creşterea copiilor. Shah este căsătorit şi locuieşte cu soţia şi fiica sa.

După terminarea şcolii, a obţinut diplome în inginerie în Kathmandu şi ulterior în statul Karnataka din sudul Indiei.

În 2013, a devenit cunoscut după ce a câştigat o competiţie populară de rap în Nepal, cu versuri tăioase care reflectau frustrarea unei generaţii ce se simţea marginalizată şi abandonată.

Ulterior, a lansat mai multe piese populare care criticau corupţia şi inegalitatea socială în ţara himalayană. Avea un stil distinct în videoclipuri, purtând ochelari de soare negri, pătraţi, sacou negru şi pantaloni negri.

Una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, „Balidan”, a adunat 14 milioane de vizualizări pe YouTube.

Titlul înseamnă „sacrificiu”, iar un fragment din versuri spune: „În timp ce ne vindem identitatea în străinătate, angajaţii guvernamentali câştigă 30.000 şi au proprietăţi în 30 de locuri diferite. Cine va plăti datoria celor care muncesc peste mări şi ţări?”

Mesajul lui Shah a continuat să rezoneze cu tinerii în timpul revoltelor din septembrie anul trecut

Protestatarii au adoptat melodia sa „Nepal Haseko” („Nepalul zâmbitor”) ca unul dintre imnurile lor.

„Vreau să văd Nepalul zâmbind, vreau să văd inimile nepalezilor dansând. Vreau să văd Nepalul zâmbind, vreau să văd nepalezii trăind fericiţi”, au răsunat versurile pe străzi şi în case timp de săptămâni.