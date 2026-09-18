Pro TV mută pe alt post un show lansat în urmă cu doar o săptămână. Unde va fi difuzat

Show-ul Burlacii: Foc în Paradis iese din grila Pro TV după doar o săptămână de difuzare.

Reality show-ul prezentat de Adelina Pestriţu, va fi mutat de săptămâna viitoare pe Acasă, potrivit unui anunţ al televiziunii, citat de Pagina de Media.

Producţia a fost lansată pe 14 septembrie.

Mutarea vine după o primă săptămână cu audienţe sub aşteptări, conform sursei citate. Prima ediţie a înregistrat audienţa la jumătate faţă de Antena 1, pe toate targeturile. Şi ediţia a doua a pus Pro TV mult în urma Antenei 1.

Ediţia a patra, difuzată joi seara, a reuşit să fie lider de audienţă.

Pe Voyo, emisiunea va continua să fie disponibilă în avans.

Burlacii: Foc în Paradis a fost unul dintre proiectele noi lansate de Pro TV în această toamnă şi a marcat revenirea Adelinei Pestriţu în televiziune, după o pauză de aproape un deceniu. Formatul este versiunea românească a Bachelor in Paradise şi a venit ca o alternativă a Pro TV faţă de Insula iubirii de pe Antena 1.