Un regat micuț de la poalele Munților Himalaya va oferi oamenilor bani să facă mai mulți copii

Autoritățile din micul regat Bhutan de la poalele Munților Himalaya sunt îngrijorate de scăderea populației și au anunțat stimulente financiare pentru familiile care fac mai mulți copii, relatează Reuters.

Așezat între China și India, în estul Himalayei, Bhutanul este o țară cu mai puțin de 800.000 de locuitori. La nivel internațional, țara este cunoscut pentru așa-zisul său indice de Fericire Națională Brută, care ia în considerare factori precum recreerea și bunăstarea emoțională, care nu sunt luați de regulă în calculul indicatorilor economici tradiționali.

Guvernul de la Thimphu a anunțat acum că va acorda stimulente lunare de 10.000 de ngultrumi (aproximativ 105 dolari) pentru fiecare al treilea copil și pentru cei născuți ulterior.

Stimulentul va fi acordat pentru toți copiii născuți după 4 iunie 2026, până când aceștia vor împlini vârsta de trei ani. De asemenea, vor fi eligibili și copiii născuți înainte de această dată, dacă nu au împlinit încă vârsta de trei ani.

Kesang Deki, secretara cabinetului regal, a declarat că stimulentul va fi acordat familiilor pentru orice număr de copii după al doilea copil. „Pot avea trei, patru, cinci, șase sau șapte copii”, a declarat ea pentru Reuters vineri.

Nașterile în regat au scăzut cu peste un sfert în ultimul deceniu

Datele oficiale arată că numărul total anual al nașterilor în Bhutan a scăzut de la 11.001 în 2015 la 8.153 în 2024, o diminuare de aproximativ 26%, iar rata totală a fertilității – numărul de copii per femeie – a coborât în aceeași perioadă aproape de nivelul de înlocuire de 2,1.

Un comunicat remis de guvern afirmă că populația în scădere și îmbătrânirea, împreună cu migrația externă, „au implicații pe termen lung pentru forța de muncă, comunitățile și dezvoltarea socio-economică a Bhutanului”.

Reuters notează că tinerii din Bhutan caută din ce în ce mai mult oportunități în străinătate, în special în Australia, pe fondul unei nemulțumiri economice în creștere în acest regat budist fără ieșire la mare.

Noua politică reflectă „angajamentul guvernului față de bunăstarea mamelor, copiilor și familiilor, precum și față de sustenabilitatea pe termen lung a populației Bhutanului”, se adaugă în comunicatul oficial.

Sikkim, un stat din India care se învecinează cu Bhutanul a anunțat de asemenea, în 2023, stimulente precum concediu de maternitate de un an pentru femei, concediu de paternitate de o lună pentru bărbați și sprijin financiar pentru cei care încearcă să obțină o sarcină prin fertilizare in vitro.