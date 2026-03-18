ULTIMA ORĂ Un remorcher cu 5 oameni la bord s-a scufundat în Portul Midia

Nava-remorcher s-a scufundat miercuri dimineață în Dana 1 a Portului Midia. La bord se aflau cinci oameni, a anunțat ISU Dobrogea. O singură persoană a fost găsită, ea fiind în curs de resuscitare. La acest moment nu sunt informații care să lege incidentul de vreo mină marină, au declarat reprezentanții MApN pentru HotNews.

10:30

Patru dintre membrii echipajului sunt căutați în continuare de scafandri. Singurul marinar găsit este în curs de resuscitare, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea, pentru HotNews.

10:12

Primele date despre cauza accidentului

Midia Marine Terminal anunță că nava s-a scufundat în timpul unor manevre de descărcare pentru un tanc petrolier.

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia”, a transmis Midia Marine Terminal, într-un comunicat, citat de Ziua Constanța.

„În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a mai precizat Midia Marine Terminal.

Potrivit Info Sud-Est, este vorba despre nava-remorcher Astana, cu pavilion românesc. Remorcherul s-a scufundat la aproximativ 4 mile marine sud-est de intrarea în portul Midia. Remorchertul este operat de Rompetrol (Kazahstan) prin Midia Marine Terminal, potrivit sursei citate.

„O persoană este în curs de resuscitare, aceasta fiind adusă la cheu”, a transmis ISU.

La fața locului, Departamentul pentru Situații de Urgență intervine cu 3 echipaje, 1 echipaj de terapie intensivă mobilă , elicopter, un echipaj SMURD B si o masina de stingere, ambarcatiune si echipa de scafandri.

Despre remorcherul Astana

Remorcherul maritim Astana a fost construit în 2006 la Damen Shipyard Gorinchem/Olanda. În primii ani a fost detasat in Golful Persic, fiind folosit pentru tractarea barjelor încărcate cu piatră, folosite pe diversele șantiere din zonă, potrivit paginii de Facebook Marinarii.ro.

În ianuarie 2016 a fost vândut Midia Maritime Terminal, împreuna cu nava sora, BLUEBIRD. Numele le-a fost schimbat în Astana, respectiv București, pavilionul arborat fiind schimbat cu cel românesc. A fost adus în România, apoi a trecut printr-o reparație capitală la Navrom Shipyard Galați, potrivit sursei citate.