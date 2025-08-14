Un republican care a pierdut alegerile, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri comandate împotriva rivalilor democrați

Un politician republican din statul american New Mexico a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare pentru că a angajat oameni să atace cu arme de foc casele unor oficiali democrați, după înfrângerea sa în alegerile din 2022, informează Reuters.

Solomon Pena a orchestrat atacurile în Albuquerque, cel mai mare oraș din New Mexico, la câteva săptămâni după ce a pierdut cursa pentru un loc în Camera Reprezentanților a statului, al cincilea ca suprafață dintre cele cincizeci ale SUA.

El a fost adeptul unor teorii conspiraționiste potrivit cărora ar fi fost victima unei fraude electorale, au declarat procurorii federali.

Pena a fost condamnat la începutul acestui an pentru 13 acuzații de crimă pentru atacurile asupra a patru oficiali în decembrie 2022 și ianuarie 2023, inclusiv actualul președinte al Camerei Reprezentanților statului.

Nimeni nu a fost rănit în atacurile armate, care au urmat altor acte de violență cu motivație politică, precum atacul cu ciocanul asupra soțului reprezentantei SUA Nancy Pelosi.

„Violența și intimidarea nu au loc în alegerile noastre”, a declarat procurorul federal pentru New Mexico, Ryan Ellison, într-o declarație după pronunțarea sentinței.

Avocatul lui Pena, Nicholas Hart, a declarat că clientul său va face apel împotriva condamnării.

Doi bărbați care au declarat că au fost angajați de Pena pentru atacuri și au pledat vinovați în 2024.

După ce nu a fost ales, Pena a exercitat presiuni asupra membrilor Consiliului Comisarilor din comitatul Bernalillo pentru a nu valida rezultatele.

Când aceștia au refuzat, Pena i-a recrutat pe Jose Trujillo și Demetrio Trujillo pentru a comite atacurile armate, au declarat procurorii.

Acuzațiile false și nefondate de fraudă electorală au explodat după ce președintele Donald Trump a refuzat să accepte înfrângerea în alegerile prezidențiale din 2020 din SUA.