Un român a murit și altul este grav rănit în urma unui incendiu izbucnit pe un șantier din Bruxelles

Un român a murit și altul este rănit grav în urma unui incendiu care a avut loc marți la Bruxelles, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, cetățeanul român rănit se află internat într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Ambasadei României la Bruxelles mențin situația în atenție, se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internat cetățeanul român rănit, și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor, a transmis MAE într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0)2 347 5338, +32 (0)2 343 6935, +32 (0)2 344 1658, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice: +32 (0)497 428663.

Incendiu izbucnit pe un șantier din centrul Bruxellesului

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața marți la Bruxelles în urma izbucnirii unui incendiu într-o clădire rezidențială aflată în curs de renovare, unde lucrau peste 200 de muncitori, au anunțat autoritățile locale marți, potrivit AFP.

Conform primelor informații, mai mulți muncitori au rămas blocați într-un ascensor, în momentul în care incendiul s-a propagat prin puțul liftului.

Salvatorii nu reușiseră să extragă persoanele rămase blocate până la mijlocul zilei, însă au observat în interiorul cabinei mai multe cadavre, a declarat pentru presă Brecht Speybrouck, inspector pentru protecția muncii din Bruxelles.

„Au găsit cadavre, dar nu putem spune câte (…). Cu siguranță două, poate trei”, a afirmat Speybrouck.

El a menționat că șase muncitori care se aflau pe șantier marți dimineață nu au putut fi contactați în cursul după-amiezii.

Cadavrele găsite, încă neidentificate, ar putea fi ale unora dintre muncitorii dați dispăruți.

Pompierii au fost chemați cu puțin timp înainte de ora locală 08:00 pentru a interveni la un incendiu izbucnit la etajul al doilea al clădirii, cunoscută la Bruxelles sub numele de Turnul Oxy, în centrul orașului.

Incendiul s-a extins la primul etaj și la subsol prin puțul unui ascensor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

Incendiul a fost stins, însă serviciile de protecție civilă au fost chemate pentru a ajuta la salvarea victimelor blocate.

„Nu toate etajele sunt încă accesibile”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al primarului Philippe Close.

Ministrul belgian de interne, Bernard Quintin, s-a declarat „îngrozit” de tragedie.

O anchetă a fost deschisă de Inspecția Muncii, secția ministerului public responsabilă de asigurarea respectării legislației muncii și a drepturilor sociale.