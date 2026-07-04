Un român a pierdut 32.000 de lei după ce a crezut că vorbește cu ANAF. Apelul făcut de polițiști

Un bărbat din Roman, județul Neamț, a rămas fără aproape 32.000 de lei după ce a fost sunat de o persoană care s-a prezentat drept inspector al ANAF și l-a convins să-i transfere banii, anunță sâmbătă IPJ Neamț.

Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost sunat pe 3 iulie „de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF şi care sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 lei, din contul bancar al firmei pe care o administrează, într-un alt cont bancar”.

Poliţiştii au solicitat blocarea sumei de bani.

De asemenea, ei au deschis dosar penal pentru înşelăciune.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu facă transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice chiar dacă persoana se prezintă drept reprezentant al unei instituţii publice sau bănci, să verifice întotdeauna identitatea apelatului, să nu comunicate date bancare, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS unor persoane necunoscute.