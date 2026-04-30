Un român extrădat în SUA, condamnat la închisoare după ce a terorizat zeci de oficiali americani cu metoda „swatting”

Un cetățean român a fost condamnat miercuri la patru ani de închisoare pentru că a orchestrat o campanie masivă de farse îndreptate împotriva a zeci de oficiali și aleși americani, prin care suna la urgențe pentru a semnala infracțiuni inexistente pentru a declanșa descinderi ale mascaților la domiciliile acestora, transmite AFP.

Thomasz Szabo, în vârstă de 27 de ani, extrădat din România în Statele Unite în noiembrie 2024, a pledat vinovat în iunie 2025 pentru că a condus această campanie de „swatting” și, în plus a recurs și la amenințări cu atentate cu bombă.

Departamentul de Justiție a transmis în vara anului trecut că Thomasz Szabo a recunoscut că a vizat peste 75 de oficiali, patru instituții religioase și mai mulți jurnaliști.

Apărut în comunitatea pasionaților de jocuri video online, „swatting” își trage numele de la unitățile de intervenție de urgență ale poliției americane, „SWAT teams”.

Acesta constă în semnalarea către forțele de ordine a unei urgențe false, oferind adresa unui loc anume, pentru ca acestea să intervină în forță.

Potrivit acuzării, de la sfârșitul anului 2020 până la începutul anului 2024, Thomasz Szabo a moderat grupuri de discuții online în care complicii comunicau.

Printre alertele false se numără amenințarea de a comite un masacru în sinagogile din New York în decembrie 2020, de a detona o bombă la Capitoliu, la sediul Congresului american din Washington, în ianuarie 2021, și „de a-l ucide pe președintele ales”, Donald Trump, după victoria sa la alegerile din noiembrie 2024.

Dar apelurile priveau mai ales alerte false privind comiterea iminentă a unei crime sau a unui suicid la domiciliul victimei, sau la luarea de ostatici, inclusiv de copii.

Printre victime se numără, potrivit autorităților, cel puțin 25 de membri ai Congresului sau persoane apropiate acestora, precum și foști responsabili ai administrației Trump, ai poliției și ai justiției federale, alături de jurnaliști și instituții religioase.

Pe lângă suferințele emoționale îndurate de victime, aceste amenințări au provocat, printre altele, un accident de mașină în timpul intervenției poliției, perturbarea de slujbe religioase sau închiderea de străzi.