Un român în board-ul EIC, program UE care dispune de 10 miliarde EUR pentru startup-uri și alte organizații inovatoare

Comisia Europeană a numit și un român ca membru al noului board al Consiliului European pentru Inovare (EIC), structură a UE care dispune de un buget total de 10 miliarde de euro pentru finanțarea startup-urilor de tehnologie și a altor organizații inovatoare, pe perioada 2021–2027, iar în anul 2026 a programat investiții de 1,4 miliarde EUR.

