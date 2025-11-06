Un român provoacă stupoare în Germania. A desenat cu propriul sânge svastici pe zeci de mașini și ziduri

O trecătoare privește svastici desenate cu sânge pe zidurile unei case, în Hanau, Hesse, Germania, pe 6 noiembrie 2025. FOTO: THOMAS FREY / AFP / Profimedia

Poliția din Hanau, oraș german care a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta în urmă cu cinci ani, a arestat un bărbat român suspectat că a desenat svastici pe automobile, cutii poștale și ziduri folosind propriul sânge, informează agenția germană de presă DPA.

Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat în stare de ebrietate în apartamentul său din Hanau (oraș situat la 25 de kilometri est de Frankfurt), în urma unor informații date autorităților de un martor, au declarat poliția și procurorii, potrivit Agerpres.

Anchetatorii cred că acțiunile suspectului ar putea avea legătură cu un incident din mediul său profesional. El se afla sub evaluare psihiatrică.

Suspectul este anchetat pentru avarierea proprietății și pentru folosirea simbolurilor unor organizații neconstituționale, ceea ce reprezintă o faptă penală în Germania.

Un locuitor din Hanau a raportat miercuri seară că a găsit desenată o svastică pe capota automobilului său.

Ulterior, ofițerii de poliție au descoperit aproape 50 de automobile pictate cu sânge, multe dintre ele cu simbolul nazist. Svastica, un simbol folosit de partidul nazist al lui Adolf Hitler în prima jumătate a secolului trecut, este interzisă în Germania.

Descoperirea a provocat consternare în Hanau, unde amintirea atacului din 19 februarie 2020 este încă vie. În acel incident, un german în vârstă de 43 de ani a atacat tineri cu istoric de migranți la un bar shisha, omorând nouă dintre ei înainte de a-și ucide propria mamă și a se sinucide.