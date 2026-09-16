Un scandal plecat de la creveți se lasă cu insulte între doi chefi la Masterchef de la PRO TV: „Ești nesimțit și atâta tot”

Cei 24 de concurenți au trecut de prima fază a concursului, iar din această seară vor intra în bucătărie și vor începe să gătească alături de cei trei chefi. Prima confruntare aduce și primele tensiuni.

Adrian Necula, Adrian Zamfir, Alex Florescu, Alexandru Balaban, Alexandru Mercea, Andrei Bobelică, Andrei Rimmel, Ayan Maftei, Belinda Liu, Cătălin Farcaș, Ema Petre Viziru, Florin Candrea (Giani), Florina Grozavu, Mara Ognean, Maria Boroghină, Mariana Nenu, Mohannad Zaid, Nicoleta Voicu, Petrică Tambac, Ramona Crăciunescu, Rareș Brădățan, Rareș Mititelu, Roxana Iepan și Valentin Geamănu sunt cei 24 de concurenți care au obținut șorțul MasterChef și intră în această seară oficial în bucătărie, anunță postul tv.

Cei 24 vor găti pe echipe, conduși de cei trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, care își vor alege concurenții și vor începe să lupte.

Bucătăria: în aer liber, pe Calea Victoriei, unul dintre cele mai cunoscute și aglomerate locuri din București, acolo concurenții trebuie să pregătească burgeri, garnitură și sos, în doar o oră și jumătate. Preparatele vor fi gustate și votate chiar de trecătorii aflați pe Calea Victoriei, scrie PRO TV.

Nervii cedează

Show-ul, începe la 20.30, aduce și un prim moment tensionat între chefi.

Totul pornește de la ingrediente, mai exact de la creveți, transmite PRO TV. Mai precis, atunci când Florin Dumitrescu îl întreabă pe Sorin Bontea dacă a luat toți creveții, iar răspunsul acestuia îl irită pe Cătălin Scărlătescu: „Nu, i-a luat grasul”.

Bontea încearcă să pună lucrurile la punct: „Ia mâna de aici, sunt pentru toată lumea. Cătăline, vorbesc serios. Nu e normal ce faci, nu ești mai cu moț ca toți. Vorbim ceva și tu o arzi aiurea în tramvai. Faci ca sezonul trecut, tu trebuie să fii mai cu moț decât fiecare, tu nu poți să faci ca toată lumea. Adică doi sunt proști și tu ești ăla deștept. Nu, ești nesimțit și atâta tot”.

