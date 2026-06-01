„Un scenariu realist”. Principalul consilier al lui Zelenski spune când vede posibil un acord de pace

Kirilo Budanov, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat luni că, în opinia sa, ajungerea la un acord pentru încheierea războiului cu Rusia până în iarnă ar fi un scenariu „realist”, relatează Reuters.

Într-un interviu difuzat duminică, președintele Volodimir Zelenski a spus că vrea să insiste asupra continuării negocierilor de pace cu Rusia, care au stagnat în ultimele luni, iar asta înainte de sosirea iernii, pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului.

Discuţiile mediate de Statele Unite în vederea obţinerii unui acord de pace s-au blocat, întrucât Washingtonul şi-a concentrat atenţia asupra conflictului din Iran.

Budanov a declarat că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în viitorul apropiat atât Moscova, cât și Kievul, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Aceasta este instrucțiunea președintelui: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil… de preferinţă înainte de sosirea iernii”, le-a spus Kirilo Budanov jurnaliștilor în cursul unei conferințe de presă. „În opinia mea, acest lucru este absolut corect, oportun și realist”.

Zelenski şi alţi oficiali ucraineni au declarat că avansul forţelor ruse a încetinit pe teren, în timp ce Ucraina şi-a intensificat campania de lovituri la mare distanţă pe teritoriul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră.

Un comandant ucrainean de rang înalt a afirmat săptămâna trecută că Ucraina dispune de o fereastră de şase luni în care să preia iniţiativa pe câmpul de luptă şi să-şi consolideze poziţia în vederea negocierilor de pace.