„Un semnal greșit pentru Putin”. Cum explică un veteran al diplomației SUA retragerea parțială a trupelor americane din România și ce spune despre reacția de la București

Decizia SUA de a-și redimensiona forțele din România și din alte câteva țări din estul Europei este mai degrabă un compromis birocratic decât o strategie coerentă, a declarat pentru Kyiv Post fostul diplomat american Daniel Fried, ex-secretar de stat adjunct și unul dintre arhitecții politicii post-Război Rece a SUA în Europa de Est.

Redimensionarea forțelor militare din Europa de est, inclusiv din România, trimite un semnal negativ, dar nu schimbă echilibrul militar în regiune și este mai degrabă o concesie simbolică față de cei din cadrul administrației Trump care doreau reduceri mult mai mari, a explicat Daniel Fried, fost diplomat american.

„În cadrul administrației Trump există o dezbatere continuă cu privire la poziționarea forțelor globale”, a spus Fried.

Facțiunile concurente includ susținătorii unei strategii „Asia mai întâi” axate pe China, susținătorii unei abordări „Fortăreața America de Nord”, care acordă prioritate apărării emisferei și conservatorii tradiționali, care „iau în serios amenințarea rusă”.

Fried a spus, totuși, că reducerea numărului de militari este „o greșeală”, argumentând că orice redimensionare vizibilă a prezenței SUA în Europa „trimite un semnal greșit lui Putin” într-un moment în care Rusia continuă agresiunea față de Ucraina și NATO.

„Sugerează că nu suntem pregătiți să rezistăm acestei agresiuni”, a spus el pentru publicația ucraineană.

„Cifrele sunt atât de mici încât nu vor schimba echilibrul militar”

Fried a remarcat în același timp că reducerile anunțate sunt limitate și în mare parte simbolice.

„Cifrele sunt atât de mici încât nu vor schimba echilibrul militar”, a spus el, adăugând: „Dar semnalul este negativ”, a insistat fostul diplomat.

El a salutat criticile bipartizane ale Congresului, citând declarațiile senatorului Roger Wicker și ale reprezentantului Mike Rogers, lideri republicani ai Comisiilor Forțelor Armate, care au denunțat în comun această măsură ca fiind „necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Fried a subliniat, de asemenea, că nu toate evoluțiile au fost negative. „Cel puțin administrația Trump nu retrage forțele din Polonia sau din statele baltice”, a spus el.

„Aceste dislocări constituie coloana vertebrală a apărării NATO împotriva agresiunii ruse”, a spus el.

Fostul diplomat a descris decizia ca fiind „un compromis birocratic” – o concesie simbolică față de cei din cadrul administrației care presau pentru reduceri mult mai mari.

„Se pare că cei care doreau o retragere majoră din Europa au obținut mult mai puțin decât doreau”, a spus Fried, adăugând: „Este un simbolism negativ, dar nu o retragere strategică”, a adăugat el.

Reacția publică măsurată a României a fost „abordarea corectă”

Fried a mai spus ceva. „În lumea lui Trump, nimic nu este bătut în cuie. Întotdeauna există posibilitatea de a schimba cursul”, a subliniat el, sugerând că decizia ar putea fi reversibilă.

El a îndemnat la menținerea presiunii din partea Congresului și a aliaților, lăudând „reacția publică măsurată a României” ca fiind „abordarea corectă”.

România și SUA au confirmat săptămâna aceasta redimensionarea trupelor americane din țara noastră, care vor fi reduse la 1.000, de la aproximativ 2.000, cât sunt în prezent.

„Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene”, a spus Departamentul de Război al SUA într-un scurt comunicat de presă.

„Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa. SUA mențin o prezență robustă pe întreg teatrul european și își păstrează capacitatea de a dispune forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din teatru și pentru a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO”, se mai spune în document.

Publicația Kyiv Post, care a dezvăluit în premieră această informație, a scris vineri că SUA se pregătesc de o redimensionare asemănătoare în Ungaria, Slovacia și Bulgaria.